مدرب جنوب أفريقيا: نحن مرشحون للتتويج بالكان

18 حجم الخط

كأس الأمم الأفريقية ، أكد هوجو بروس، المدير الفني لمنتخب جنوب أفريقيا أن فريقه من بين المرشحين للتتويج ببطولة كأس الأمم الأفريقية 2025، المُقرر إقامتها في المغرب، خلال الفترة من 21 ديسمبر الجاري، وحتى 18 يناير المقبل.

وقال هوجو بروس في تصريحات نقلتها صحيفة إديسكي تايمز الجنوب أفريقية: "في المباراة الأولى في نسخة بطولة كأس الأمم الأفريقية الماضية ضد مالي، واجهنا شيئًا لم نكن نعرفه، القوة".

وأضاف المدرب البلجيكي: "لم نكن مستعدين لما فعله منتخب مالي بنا في الشوط الثاني.. لقد سيطروا علينا تمامًا، ولكنكم رأيتم مدى تطور منتخب جنوب أفريقيا خلال العامين الماضيين".

وتابع: "إذا تذكرتم مباراتنا ضد نيجيريا قبل بضعة أشهر، سترون أننا الآن قادرون على اللعب بقوة، بل وقادرون على الصمود أمامها".

يشارك منتخب جنوب أفريقيا في النسخة الحالية لبطولة كأس الأمم الأفريقية والتي ستقام في المغرب خلال الفترة من 21 ديسمبر حتى 18 يناير، بجانب كل من مصر وزيمبابوي.

من المقرر أن تقام مباريات جنوب أفريقيا على النحو التالي:

22 ديسمبر.. جنوب أفريقيا وأنجولا - الثامنة مساء بتوقيت القاهرة.

26 ديسمبر.. مصر وجنوب أفريقيا - السادسة مساء بتوقيت القاهرة.

29 ديسمبر.. زيمبابوي وجنوب أفريقيا - السابعة مساء بتوقيت القاهرة.

وشارك منتخب جنوب أفريقيا في نهائيات بطولة كأس الأمم الأفريقية للمرة الثانية عشر، وحقق اللقب مرة واحدة خلال مشواره سنة 1996.

ولعب المنتخب الجنوب أفريقي أول مباراة له في عام 1906، ولكن بسبب 40 عاما من الإيقاف الفعلي بسبب نظام الفصل العنصري والإيقاف 16 عاما من قبل الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، ظهر المنتخب الجنوب أفريقي على الساحة الدولية في عام 1992.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.