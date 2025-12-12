عمومية تنس الطاولة تجتمع اليوم لمناقشة ميزانية الاتحاد والحساب الختامي

18 حجم الخط

تعقد الجمعية العمومية لاتحاد تنس الطاولة اجتماعها السنوي اليوم الجمعة، لمناقشة الميزانية والحساب الختامي وجدول مسابقات الموسم المحلي الجديد.

الجمعية العمومية لاتحاد تنس الطاولة

وتقام الجمعية العمومية لاتحاد تنس الطاولة في الخامسة من مساء اليوم بمقر الأكاديمية الأولمبية داخل استاد القاهرة.

عقوبات تنس الطاولة

وكانت اللجنة الأولمبية برئاسة المهندس ياسر إدريس، قد أعلنت مؤخرا العقوبات التي أقرتها لجنة القيم بشأن واقعة منتخب تنس الطاولة، خلال مشاركته في كأس أفريقيا بتونس مؤخرا.

وجاءت قرارات لجنة القيم كالتالي: توقيع غرامة مالية قدرها 100 ألف جنيه على اللاعب عمر عصر، لاعب منتخب مصر لتنس الطاولة، لمخالفته مدونة السلوك الأخلاقي للجنة الأوليمبية، بعد قيامه بتهديد الجهاز الفني ورئيس البعثة بعدم استكمال المباراة، وقيامه فعليًا بتعليقها بتوقفه عمدًا عن اللعب، بدعوى تواجد زميله اللاعب محمود أشرف في الملعب، مما عرض الفريق لخطر اعتبار المباراة منسحبًا منها وخاسرًا.

كما قررت اللجنة فرض غرامة مالية قدرها 100 ألف جنيه على اللاعب محمود أشرف حلمي، لاعب المنتخب، لمخالفته مدونة السلوك الأخلاقي للجنة الأوليمبية، بعد قيامه بتصرفات غير لائقة ومخالفة للتقاليد الرياضية في حق زملائه بالفريق، وامتناعه عن دعمهم معنويًا أثناء تمثيلهم للمنتخب القومي.

وقررت اللجنة توجيه إنذار نهائي لكلا اللاعبين، بالتعرض لعقوبة الشطب حال ارتكابهما أي مخالفة لمدونة السلوك الأخلاقي خلال عام من تاريخ القرار.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.