الأولمبية تعلن عقوبات أزمة منتخب تنس الطاولة في تونس

أعلنت اللجنة الأولمبية برئاسة المهندس ياسر إدريس، العقوبات التي أقرتها لجنة القيم بشأن واقعة منتخب تنس الطاولة، خلال مشاركته في كأس أفريقيا بتونس مؤخرا.

وجاءت قرارات لجنة القيم كالتالي: توقيع غرامة مالية قدرها 100 ألف جنيه على اللاعب عمر عصر، لاعب منتخب مصر لتنس الطاولة، لمخالفته مدونة السلوك الأخلاقي للجنة الأوليمبية، بعد قيامه بتهديد الجهاز الفني ورئيس البعثة بعدم استكمال المباراة، وقيامه فعليًا بتعليقها بتوقفه عمدًا عن اللعب، بدعوى تواجد زميله اللاعب محمود أشرف في الملعب، مما عرض الفريق لخطر اعتبار المباراة منسحبًا منها وخاسرًا.

كما قررت اللجنة فرض غرامة مالية قدرها 100 ألف جنيه على اللاعب محمود أشرف حلمي، لاعب المنتخب، لمخالفته مدونة السلوك الأخلاقي للجنة الأوليمبية، بعد قيامه بتصرفات غير لائقة ومخالفة للتقاليد الرياضية في حق زملائه بالفريق، وامتناعه عن دعمهم معنويًا أثناء تمثيلهم للمنتخب القومي.

وقررت اللجنة توجيه إنذار نهائي لكلا اللاعبين، بالتعرض لعقوبة الشطب حال ارتكابهما أي مخالفة لمدونة السلوك الأخلاقي خلال عام من تاريخ القرار.

ومن المقرر أن تعرض قرارات لجنة القيم التي يترأسها اللواء شريف القماطي، على اجتماع مجلس إدارة اللجنة الأولمبية يوم الأحد المقبل.

وفى ضوء توجيهات وزارة الشباب والرياضة أوصت اللجنة الأوليمبية الاتحاد المصري لتنس الطاولة إلى وضع خطط توازي حجم المسؤولية الوطنية في تمثيل مصر بالمحافل الدولية، مع التأكيد على الالتزام الكامل بالميثاق الأولمبي وبالقيم والأخلاق الرياضية، وبضوابط السلوك والانضباط داخل وخارج الملاعب، بما يعكس المكانة المرموقة للرياضة المصرية وتعزيز الانضباط والالتزام بالقيم الرياضية والابتعاد عن السلوكيات السلبية.

