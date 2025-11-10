الإثنين 10 نوفمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

منتخب سيدات تنس الطاولة يتأهل لنهائي دورة ألعاب التضامن الإسلامي

منتخب تنس الطاولة
منتخب تنس الطاولة سيدات، فيتو
18 حجم الخط

تأهل المنتخب الوطني لتنس الطاولة سيدات، لنهائي منافسات الفرق خلال مشاركته في دورة ألعاب التضامن الإسلامي، المقامة حاليا في المملكة العربية السعودية، وتستمر حتى يوم 21 نوفمبر الجاري.

ووصل المنتخب الوطني للنهائي، بعد الفوز على منتخب آذربيجان في الدور قبل النهائي بنتيجة (8-5).

ومثل المنتخب الوطني كل من، مروة الهضيبي ويسرا أشرف حلمي وهند فتحي.

بعثة رمزية في دورة التضامن الإسلامي

وتشارك مصر ببعثة رمزية خلال منافسات دورة ألعاب التضامن الإسلامي التي تقام في الرياض خلال الفترة من 7 إلى 21 نوفمبر الجاري، وذلك في 12 لعبة من أصل 23 لعبة مدرجة في جدول المنافسات.

وتنافس مصر خلال دورة التضامن الإسلامي بالرياض، في رياضات السباحة، ألعاب القوى، كرة السلة 3×3، الملاكمة، الهجن، الفروسية، جودو، تنس طاولة، تايكوندو، رفع أثقال، مصارعة، ألعاب بارالمبية (ألعاب قوى – رفع الأثقال).

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

التضامن الإسلامي دورة ألعاب التضامن الإسلامي تنس الطاولة مروة الهضيبي يسرا أشرف حلمي هند فتحي

مواد متعلقة

نورة عصام ابنة جامعة القناة تحصد 3  برونزيات في دورة ألعاب التضامن الإسلامي

بـ 13 ميدالية، أبطال مصر يتألقون في دورة التضامن الإسلامي بالسعودية

نورا عصام تحقق برونزية رفع الأثقال في دورة التضامن الإسلامي بالسعودية

أمير الكيلاني بطل الملاكمة يتأهل لنهائي دورة التضامن الإسلامي

الأكثر قراءة

سعر الفراخ اليوم الإثنين 10 نوفمبر 2025 (آخر تحديث)

غياب معايير الشفافية، نشوى الديب تنسحب من سباق انتخابات مجلس النواب 2025

سعر الألومنيوم اليوم الإثنين في البورصات العالمية

بايرن ميونخ يقبض على قمة ترتيب الدوري الألماني بعد الجولة العاشرة

ضبط صانعة محتوى بالبحيرة بتهمة نشر مقاطع خادشة للحياء على السوشيال ميديا

وزير العمل: إلغاء الحبس في مخالفات العمل واستبداله بعقوبات مالية

برشلونة يطارد ريال مدريد، ترتيب الدوري الإسباني بعد الجولة الـ 12

مؤتمر صحفي للهيئة الوطنية للانتخابات بعد قليل

خدمات

المزيد

سعر الألومنيوم اليوم الإثنين في البورصات العالمية

سعر الألومنيوم اليوم الأحد في البورصات العالمية

سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه في البنك المركزي مساء اليوم

سعر الدينار الأردني مقابل الجنيه في البنك المركزي اليوم الجمعة

المزيد

انفوجراف

كل ما تريد معرفته عن معسكر منتخب مصر المشارك في كأس العرب (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

عباقرة ولكن مجهولون، "ميسرة العبسي" قائد أول جيش يدخل بلاد الروم

دار الإفتاء: من يمتنع عن أداء صوته الانتخابي يكون آثمًا شرعًا لهذا السبب

الجامع الأزهر يستعرض أوجه الإعجاز العلمي في قصة سيدنا نوح بالقرآن الكريم

المزيد
الجريدة الرسمية