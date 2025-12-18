الاستقالة الثالثة، هبة حامد ترحل عن اتحاد تنس الطاولة

18 حجم الخط

تنس الطاولة، تقدمت هبة حامد عضو مجلس إدارة اتحاد تنس الطاولة باستقالتها من منصبها، اعتراضا على سياسة العمل داخل الاتحاد المصري.

وعلمت “فيتو”، أن هبة حامد تقدمت باستقالة رسمية من منصبها إلى وزارة الشباب والرياضة.

وتغيبت هبة حامد عن اجتماع مجلس إدارة اتحاد تنس الطاولة اليوم، لتؤكد على أن الاستقالة نهائية ولا مجال للتراجع عنها.

3 استقالات في مجلس تنس الطاولة

وكان اتحاد تنس الطاولة قد شهد العديد من الأزمات خلال الفترة الماضية، أسفرت عن استقالة كل من كل من المستشار خالد حنفي نائب رئيس مجلس إدارة اتحاد تنس الطاولة، ومحمود أباظة أمين صندوق الاتحاد، من مجلس الإدارة.

وتنضم هبة حامد عضو مجلس الإدارة لقائمة المستقيلين، ليصل العدد إلى 3 مناصب من أصل 7 داخل المجلس.

نجاحات مالية وإدارية

وكان اتحاد تنس الطاولة قد كشف في بيان منذ أيام قليلة عن تحقيق نجاحات مالية وإدارية خلال فترة ولاية المجلس الحالي برئاسة اللواء أشرف حلمي.

وكشف الاتحاد أنه طبقا للتقارير المالية، تمكن من تحقيق عائد مالي بلغ نحو 12 مليون جنيه، بعد تفعيل عقود الرعاية واسترداد حقوق مالية كانت مهدرة في الفترات السابقة، ويأتي هذا في الوقت الذي كان فيه الاتحاد يتحمل ديونًا تقدر بنحو 11 مليون جنيه، بالإضافة إلى مديونيات لصالح شركات خدمات فندقية ونقل وطيران.

وذكر الاتحاد المصري أيضا، أنه تم تحقيق فائض مالي من تنظيم بطولة مصر الدولية للناشئين والناشئات بلغ نحو 600 ألف جنيه، مقارنة بخسائر بلغت نحو مليوني جنيه في النسخة السابقة، وتنظيم بطولة مصر الدولية البارالمبي في مجمع صالات حسن مصطفى، وتحقيق مكسب مالي من الحدث.

كما قال الاتحاد أنه تم استلام جميع الطاولات والأدوات والملابس الخاصة بعامي 2024 و2025 من الشركة المختصة دون أي أعباء مالية على الاتحاد، بالإضافة إلى تنظيم 8 بطولات محلية لمختلف المراحل العمرية خلال العام.

