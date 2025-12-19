السم الأبيض، تأثير ملح الطعام على صحة القلب والشرايين

18 حجم الخط

يعشق العديد من الأشخاص الأطعمة المالحة مثل المقرمشات والبطاطس، إلا أن الدراسات الطبية تحذر باستمرار من أن الإفراط في تناول الصوديوم يشكل خطرا مباشرا على صحة القلب.

ويعد الصوديوم معدن ضروري للجسم؛ فهو يلعب دورا محوريا في عمل الأعصاب والعضلات، ويحافظ على توازن السوائل، ولكن هذا التوازن دقيق للغاية، حيث يؤدي تجاوزه إلى مضاعفات خطيرة، وفقًا لموقع “WebMD” الطبي، تشمل:

ارتفاع ضغط الدم

يتسبب الصوديوم الزائد في احتباس السوائل، مما يرفع الضغط داخل الأوعية الدموية، وهو المسبب الرئيس للنوبات القلبية والسكتات الدماغية.

تصلب الشرايين

الضغط المستمر وزيادة حجم الدم يؤديان مع مرور الوقت إلى فقدان الشرايين لمرونتها وتصلبها.

اضطراب ضربات القلب

يشكل الملح ضغط إضافي على عضلة القلب، ما قد يؤدي إلى نبضات غير منتظمة.

المعدلات المسموح بها من الملح يوميًا

يوصي الخبراء بألا يتجاوز استهلاك الفرد اليومي من الصوديوم 2300 ملليجرام، ما يعادل ملعقة صغيرة من الملح، أما بالنسبة للمصابين بارتفاع ضغط الدم، فينصح بتقليل النسبة إلى 1500 ملليجرام يوميا، مع اتباع حمية "داش" (DASH) المصممة خصيصا لتعزيز صحة القلب.

وفي حالات قصور القلب، يفضل ألا يتجاوز الاستهلاك 2000 ملليجرام لمنع تراكم السوائل حول الرئتين، مع ضرورة استشارة الطبيب، إذ تشير بعض البيانات إلى أن الانخفاض الحاد جدا في مستويات الصوديوم قد يؤدي لنتائج عكسية لمرضى الفشل القلبي.

أغلب الصوديوم لا يأتي من "المملحة" الموجودة على الطاولة، بل من الأطعمة المصنعة والمعلبة، لذلك من المهم قراءة الملصقات الغذائية، حيث تحتوي السلع الأساسية مثل الخبز، الحساء المعلب، وصلصات السلطة على كميات كبيرة من الصوديوم قد لا تظهر في طعمها.

هذا بالإضافة للحذر من الأجبان واللحوم الباردة، فالمخللات، السجق، والأجبان تعد مصادر غنية جدا بالملح، ويمكن كذلك استبدال الملح بالتوابل، الثوم، الأعشاب الطازجة، أو عصرة ليمون لإضافة نكهة قوية.



ومن المهم تذكر أنه لا يوجد “ملح فاخر” فملح البحر أو ملح الهيمالايا يؤثر على ضغط الدم بنفس طريقة ملح الطعام العادي، فلا فرق بينهما من حيث محتوى الصوديوم.

