الجمعة 19 ديسمبر 2025
غدا، نظر محاكمة 9 متهمين في خلية البساتين

تنظر الدائرة الأولى إرهاب، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني، غدا السبت، محاكمة 9 متهمين في القضية رقم 8409 لسنة 2025 جنايات البساتين.

محاكمة 9 متهمين في خلية البساتين

وقال أمر الإحالة، إن المتهمين في هذه القضية، الذين تراوحت أدوارهم من الأول حتى الثالث، تولوا قيادة جماعة إرهابية تهدف إلى الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع للخطر، بالإضافة إلى تعطيل أحكام الدستور والقانون، وإعاقة عمل مؤسسات الدولة والسلطات العامة. 

كما وجهت لهم تهم الاعتداء على الحريات الشخصية للمواطنين والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي. 

ويُعتقد أن المتهم الأول أسس الجماعة الإرهابية، بينما تولى المتهمان الثاني والثالث قيادة التنظيم الذي يعتنق أفكار تنظيم القاعدة الإرهابي.

وأضاف أمر الإحالة أن المتهمين من الرابع حتى الأخير انضموا إلى هذه الجماعة مع علمهم بأهدافها، ووجهت لهم تهم تمويل الإرهاب.

وتابع أمر الإحالة بأن المتهمين الثامن والتاسع، اللذين يحملان الجنسية المصرية، انضما إلى جماعة مسلحة مقرها خارج البلاد، والتي تتبنى الإرهاب وتعلم الأساليب القتالية لتحقيق أهدافها.

