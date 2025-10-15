غادة عبد الرازق تشارك في رمضان 2026 بمسلسل "عاليا"

تعود الفنانة غادة عبد الرازق بمسلسل جديد بعنوان عاليا ومن المفترض أن يعرض في شهر رمضان 2026.

مسلسل غادة عبد الرازق

ومن المفترض أن تبدأ غادة تصوير مسلسلها الجديد خلال الأيام المقبلة، بعد التعاقد مع الأبطال المشاركين في العمل.

وكان آخر أعمال غادة عبد الرازق الدرامية مسلسل شباب امرأة الذي شارك في بطولته كل من محمود حافظ ويوسف عمر، بجانب الفنان أحمد فتحي وجوري بكر ومحمد محمود وداليا شوقي وبعض الفنانين الشباب، من إخراج أحمد حسن وتأليف محمد سليمان عبد الملك.

وكانت الفنانة غادة عبد الرازق قد تعرضت لأزمة كبرى خلال مسلسلها الأخير “شباب امرأة”، كادت تمنع العمل من العرض.

