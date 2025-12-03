غادة عبد الرازق تدخل في خلافات مع زوجها ضمن أحداث "عاليا"

الأربعاء 03 ديسمبر 2025
تبدأ الفنانة غادة عبد الرازق تصوير اولى مشاهدها في مسلسل “عاليا” المقرر أن تخوض به سباق رمضان 2026، خلال الأسبوع المقبل، ويتم التصوير داخل ديكور العمل بمدينة الانتاج.

وعلمت فيتو أن غادة عبد الرازق تدخل في خلافات مع زوجها ضمن أحداث مسلسل عاليا، والذى يلعب شخصيته الفنان نبيل عيسي.

سباق دراما رمضان المقبل

وكان قد قال السيناريست أيمن سلامة، إنه سوف ينطلق تصوير مسلسل “عاليا” للفنانة غادة عبد الرازق، خلال أيام قليلة، وستشارك به في سباق دراما رمضان المقبل.

وأضاف سلامة في تصريح خاص لفيتو: إن ظهور غادة عبد الرازق بالمسلسل سوف يكون مختلفًا للغاية، وبمثابة مفاجأة للجمهور الذي يتابع أعمالها الدرامية منذ سنوات.

وأوضح سلامة أن المسلسل به العديد من الأحداث التي تجمع بين الدراما الاجتماعية ومناقشة القضايا الهامة، كما أنه هو العمل الذي يشهد عودة التعاون بينهما، بعدما حققا نجاحات مختلفة من قبل، في مسلسل “حكاية حياة” و“مع سبق الإصرار”.

مسلسل غادة عبد الرازق 

وكان آخر أعمال غادة عبد الرازق الدرامية مسلسل شباب امرأة الذي شارك في بطولته كل من محمود حافظ ويوسف عمر، بجانب الفنان أحمد فتحي وجوري بكر ومحمد محمود وداليا شوقي وبعض الفنانين الشباب، من إخراج أحمد حسن وتأليف محمد سليمان عبد الملك.

