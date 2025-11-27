قراءة في هدية العدد الجديد من مجلة الأزهر، السنة النبوية في مواجهة التحدي

18 حجم الخط

حمل عدد "مجلة الأزهر" الجديد واحدة من أهم الهدايا المعرفية لهذا العام، وهي كتاب "السُّنَّة النبوية في مواجهة التحدي" من إعداد الراحل الدكتور أحمد عمر هاشم رئيس جامعة الأزهر الأسبق، وبتقديم من الدكتور نظير محمد عياد مفتي جمهورية مصر العربية، ورئيس الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم، ورئيس تحرير مجلة الأزهر.

ويأتي ذلك في خطوةٍ علمية وثقافية تعكس امتداد رسالة الأزهر الشريف في صون التراث الإسلامي والدفاع عن مصادره الأصيلة.

رسالة الأزهر في الدفاع عن السُّنَّة النبوية

الكتاب يأتي امتدادًا لرسالة الأزهر في الدفاع عن السُّنَّة النبوية، المصدر الثاني للتشريع الإسلامي بعد القرآن الكريم، والتي تحمل بين طياتها نور الهداية وسيرة المصطفى ﷺ، ذلك النبي الذي تحمّل من أجل الدعوة ما جعل اسمه في مقدمة أولي العزم من الرسل، وحمل للعالم منهج إصلاح شامل للدنيا والآخرة. وقد خلّف رسول الله ﷺ وراءه رجالًا أوفياء حملوا الرسالة بقلب مؤمن ولسان صادق وذاكرة واعية، فكانوا أول من ذادوا عن السُّنَّة ونقلوها كما سمعوها، حبًا وإيمانًا وإخلاصًا.

وتبرز قيمة هذا الإصدار في توقيته ومضمونه، إذ يأتي ليذكّر القارئ بحجم الجهد الذي بذله الصحابة والعلماء منذ اللحظة الأولى لحفظ السُّنَّة وصونها من التحريف والضياع. فمن خلال تراكم هذه الجهود المخلصة، وصل إلينا ميراث نبوي محفوظ وموثوق، تنقله الأسانيد وتثبته قواعد التحقيق العلمي، ليبقى شاهدًا على صدق الرسالة وعظمة أهلها.

أبرز التحديات التي واجهت السُّنَّة عبر التاريخ والردود العلمية التي تصدى بها العلماء

الكتاب – الذي يُعد خلاصة تجربة علمية رصينة للدكتور أحمد عمر هاشم – يتناول أبرز التحديات التي واجهت السُّنَّة عبر التاريخ، والردود العلمية التي تصدى بها العلماء لكل محاولة تشكيك أو طعن في مصدرية هذا الركن التشريعي العظيم. وقد جاء العمل في مقدمة وأربعة فصول وخاتمة، عُني كل منها بتقديم رؤية تحليلية موثقة وطرح متوازن:

الفصل الأول: جهود العلماء في حفظ السُّنَّة

يعرض فيه المؤلف جهاد الأمة في حماية الحديث النبوي منذ عصر الصحابة حتى نشأة علوم الحديث وتدوين السنة.

الفصل الثاني: السُّنَّة في مواجهة المستشرقين

وهو تحليل موضوعي للرد على شبهات المستشرقين ومحاولاتهم النيل من الموروث النبوي.

الفصل الثالث: دفاع عن حجية السُّنَّة

وفيه يثبت المؤلف مكانة السُّنَّة التشريعية بالأدلة النقلية والعقلية، مؤكدًا ضرورتها في فهم الدين تطبيقًا وتشريعًا.

الفصل الرابع: الوضع في السُّنَّة ومقاومة العلماء له

ويتناول جهود المحدثين في كشف الحديث الموضوع ومحاولات التزييف، مع إبراز أدواتهم الدقيقة في التمحيص والنقد.

كتاب "السُّنَّة النبوية في مواجهة التحدي"

وهذا الإصدار لا يمثل مجرد كتاب، بل حلقة في سلسلة طويلة من الدفاع عن السُّنَّة النبوية وتقديمها للأمة بعقل واعٍ ولغة مبصرة ومنهج علمي راسخ، وبإصداره كهديّة مع عدد مجلة الأزهر الجديد، تؤكد المؤسسة الأزهرية أنها ما تزال قائمة على عهْدها في حماية مصادر الدين وترسيخ الوعي الصحيح، ومد جسور المعرفة بين التراث والواقع.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.