"مسرح نجيب محفوظ" و"مصطفى نصر"، ملفات عدد ديسمبر بمجلة الثقافة الجديدة

صدر حديثا العدد الجديد من مجلة الثقافة الجديدة، عدد ديسمبر 2025، عن الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة اللواء خالد اللبان، ورئيس تحرير المجلة طارق الطاهر الذي كتب في افتتاحية العدد مقالا بعنوان "مصر الخالدة.. مهد الحضارة" كتاب 2025.

ومما جاء فيه: "استطاع الدكتور فكري حسن، بما أوتي من علم رفيع، وحب جارف للحضارة المصرية القديمة، أن يقدم إطلالة واسعة على هذا العلم، مؤكدا بيقين العالم أن "مصر أقدم حضارات العالم وأسبقها فى ميادين العلوم والفنون والأنساق الاجتماعية والفلسفة، وكان لها تأثير لا يُنكَر على مسيرة الحضارة الإنسانية بأسرها ثقافيا وحضاريا".

موضوعات مجلة الثقافة الجديدة

وفي باب "حوار" نطالع حوار الناقد الدكتور محمد عبد الباسط عيد الذي صرح بأن: «الثقافة العربية المعاصرة ولدت في سياق إشكالي»، حوار: مصطفى القزاز.

واحتفت المجلة باليوم العالمي للغة العربية، فكتب محمود عبد الباري "اللغة العربية بمجمع الخالدين بالقاهرة"، وكتب محمد محمود العطار "لغة الضاد بين الجماليات والإشكاليات"، وكتب سمير حكيم "اللغة العربية يُسر بلا إسراف".

كما نطالع في باب «رحيل» ملفا عن الكاتب الكبير الراحل مصطفى نصر، بعنوان "مصطفى نصر.. صوت المنهزمين في الإسكندرية"، كتب فيه جابر بسيوني "شارع مصطفى نصر.. الأقحوان سابقا"، وأحمد فضل شبلول «يجلس في قهوة على الرصيف ويكتب الأدب والاجتماع والسياسة»، وكتب شوقي بدر يوسف عن سيرة ومسيرة مصطفى نصر.

ونقرأ أيضا في هذا العدد بورتريها أعده عيد عبد الحليم بعنوان «علي قنديل.. أغنية خارج السرب»، وكتبت مرام محمود ثابت عن «السياحة التأملية في قلب القاهرة التاريخية»، وعبد السلام الشاذلي «سيرة النبي الكريم في مرآة رفاعة الطهطاوي».

مسرح نجيب محفوظ

أما ملف العدد فجاء بعنوان «مسرح نجيب محفوظ» وقد أعده محمد علام، وشارك فيه نخبة من المهتمين بمسرح نجيب محفوظ، فكتب محمد علام «مسرحيات محفوظ.. ساحات التمرد وإعلان الاحتجاج»، وسارة أشرف «القاهرة 30.. رحلة من الكلمة للعرض المسرحي»، ونهلة إيهاب «بين السطر الروائي والمشهد المسرحي»، ومحمد النجار «جيل الألفية يُعيد اكتشافه مسرحيًا»، وأعدت مي نجيب تحقيقًا بعنوان «مسرحة شباب المبدعين لأدب نجيب محفوظ».

أما الإبداع فتنوع بين المواد القصصية وشعر الفصحى والعامية لباقة من المبدعين هم: عبد الراضي عبد الرحمن نظيم، محمد فيض خالد، أحمد نصيب علي حسين، أشرف أيوب معوض، إيناس نصر الدين، بهاء الدين حسن، رابعة الختام، رحاب إبراهيم، مسعود عباس عبيد، أشرف رشاد قدافي، النوبي عبد الراضي، جمال حراجي، محمود مرعي، علاء الدين إبراهيم.

أما في باب كتب فنقرأ: «عودة الضوء.. وإحياء المقالة الأدبية»، وكتبت رضوى الأسود «أفغانستان بعيون خالد حسيني»، ورامي هلال «دوائر السرد المتداخلة في كأنني حي»، وعاطف محمد عبد المجيد «الصين من الداخل.. حضارة قديمة في جسد دولة حديثة»، وأميمة منير جادو «سمات الاختلاف والتميز في الدب اللامع»، وطارق إبراهيم الشناوي «تشريح المجتمع المصري في عاشق ومعشوق»، ومصطفى جوهر «مراوحة الوعي في رأيت ما لا يجوز لك».

وفي باب دراسة نقرأ «أدب الخيال العلمي بين يوتوبيا الحلم والبحث عن الهوية» لدعاء عبد المنعم محمد.

كما نطالع مقال عبد الله السلايمة الذي جاء بعنوان «ماجد الرقيبة الذي يداوي الفقدان بالشعر».

أما في باب «ترجمة» فنقرأ «أنتوني هوبكنز.. أسطورة سريعة الغضب»، وكتب عادل عطية «نافذة على العالم»، ونقرأ أيضًا «سيفيوي ندلوفو: الشتات أتاح التنوع للأدب الزيمبابوي» لأندرسون تبير – ترجمة: أحمد إسماعيل عبد الكريم، و«في ذكرى وفاته: ميجيل دي أونامونو.. صوت سالامانكا الذي لم يسكت» لمحمد جمعة توفيق، و«الكتاب الفضي.. يتتبع عامًا حاسمًا في حياة دانيلو دوناتي» لكريستوفر بولين – ترجمة: محمد يادم، و«لا تخافي» قصة: تشو هاي ليانغ – ترجمة مدا بليطة، و«ما لا خوا» قصة: لي ده شيا – ترجمة يسرا إبراهيم عبده، واستعادة 2: أولجا بوريسوفنا فرولوفا.. رائدة في فقه اللغة العربية لجمال المراغي.

الثقافة الجديدة 2

ونقرأ في الثقافة الجديدة 2 التي تعد مجلة متخصصة في الفنون داخل المجلة الأم: «قصر أحمر.. أنطولوجيا الوجع العراقي حينما يصبح الرصيف شاهد عيان!» لـ صفاء البيلي، و«بمبة كشر على الشاشة: حينما حاولت نادية الجندي تقليد سعاد حسني» لوليد الخشاب، و«سيرة المسيح في السينما» لعبد الهادي شعلان، و«الكشك».. أكلة شعبية ذكرها المستشرقون في كتاباتهم» لأحمد فوزي حميده.

بالإضافة إلى المقالات الثابتة التي يكتبها نخبة من الكتاب والمبدعين المصريين، هم: سمير الفيل، عبيد عباس، عمر المعتز بالله، ناهد صلاح.

يذكر أن مجلة الثقافة الجديدة تصدر عن الهيئة العامة لقصور الثقافة، نائب رئيس التحرير عائشة المراغي، مدير التحرير التنفيذي الناقد مصطفى القزاز، الإخراج الفني عمرو محمد.

