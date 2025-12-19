إصابة 7 أشخاص في حادثين متفرقين بالدقهلية

18 حجم الخط

شهدت محافظة الدقهلية إصابة 7 أشخاص في حادثين متفرقين أحدهما انقلاب موتوسيكل على طريق السلام في الجمالية والآخر اصطدام ملاكي في شجرة على طريق طنامل أجا.

أصيب 4 أشخاص في حادث انقلاب موتوسيكل على طريق السلام التابع لمدينة الجمالية بمحافظة الدقهلية.

وتلقت الأجهزة الأمنية في محافظة الدقهلية إخطارا من شرطة النجدة، يفيد بإصابة 4 أشخاص في حادث طريق انقلاب موتوسيكل بعدة أشخاص.

أسماء المصابين في الحادث

وكشف مصدر طبي عن إصابة كل من محمد ع ع م" 16 سنة _ كدمات متفرقة بالجسم، "محمد م ر ع" 20 سنة_اشتباه كسر بالقدم اليمنى.



كما أصيب" محمد ش م ط" 16 سنو_اشتباه كسر بالقدم اليسرى، الشحات ع م" 70سنة _اشتباه كسر بالقدم اليسرى.

وجري نقل المصابين لمستشفى الجمالية المركزي، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

وفي سياق آخر، أصيب 3 أشخاص في حادث تصادم سيارة ملاكي بشجرة على طريق قريه طنامل مركز أجا.



كشف مصدر طبي بمستشفى أجا المركزي عن استقبال 3 مصابين في حادث تصادم سيارة ملاكي بشجرة على طريق طنامل أجا.

انتقلت قوة أمنية وسيارتين إسعاف إلى موقع الحادث، حيث أصيبت عواطف م م" 50 سنة باشتباه كسر بعظام الوجه وكدمات وسحجات بالجسم، وأصيب علي م ع 67 سنة بنزيف بالعين اليسري وجرح قطعي بالرأس، و"محمود ج ع" 33 سنة بكدمات بالصدر



وتحرر عن ذلك المحضر اللازم للعرض على النيابة العامة ومباشرة التحقيقات.

