وفاة 17 فلسطينيًا بينهم 4 أطفال بسبب البرد القارس في قطاع غزة

غزة، فيتو
أعلن الدفاع المدني بغزة انهيار أكثر من 17 مبنى سكنيا بشكل كامل منذ بدء المنخفضات الجوية في قطاع غزة.

مراكز الإيواء في قطاع غزة غرقوا نتيجة السيول ومياه الأمطار

وقال الدفاع المدني بغزة في تصريحات له أن نحو 90% من مراكز الإيواء في قطاع غزة غرقوا نتيجة السيول ومياه الأمطار.

وذكر الدفاع المدني بغزة: تلقينا نحو 5 آلاف نداء استغاثة منذ بدء المنخفضات وآلاف الأسر بلا مأوى بعد غرق خيامها.

وكشف الدفاع المدني بغزة وفاة 17 فلسطينيا إثر انهيار المباني في قطاع غزة بينهم 4 أطفال نتيجة البرد القارس.

إسرائيل تواصل مضاعفة خروقاتها لقرارات الأمم المتحدة

وحذر مندوب فلسطين الدائم لدى الأمم المتحدة، رياض منصور، من أن إسرائيل تواصل مضاعفة خروقاتها لقرارات الأمم المتحدة والقانون الدولي، بدل الالتزام بواجباتها كقوة احتلال، مؤكدًا أنها لم توقف حربها على قطاع غزة رغم القرارات الأممية والدولية الصادرة بهذا الشأن.

جاء ذلك خلال كلمة ألقاها منصور، أمس الثلاثاء، أمام جلسة لمجلس الأمن الدولي خصصت لمناقشة تطورات الوضع في الشرق الأوسط، بما في ذلك القضية الفلسطينية، حيث شدد على أن إسرائيل تواصل عرقلة إدخال المساعدات الإنسانية المنقذة للحياة إلى قطاع غزة، في انتهاك واضح لقرارات محكمة العدل الدولية.

التزامات إسرائيل بصفتها القوة القائمة بالاحتلال تسهيل عمل الأونروا

وأوضح منصور أن محكمة العدل الدولية أقرت بشكل “لا لبس فيه” التزامات إسرائيل بصفتها القوة القائمة بالاحتلال، بما يشمل تسهيل عمل الأمم المتحدة ووكالاتها، وعلى رأسها وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، إلا أن إسرائيل – بحسب قوله – تواصل تعطيل عمل الوكالة ومنعها من أداء مهامها الإنسانية.

وأشار إلى أن رد إسرائيل على قرارات المحكمة لم يكن الالتزام بها، بل “مضاعفة الخروقات” واستمرار حرمان الفلسطينيين من المساعدات الأساسية، واستخدام التجويع كأداة من أدوات الحرب.

وانتقد منصور اقتحام القوات الإسرائيلية مجمع الأونروا في القدس الشرقية المحتلة، ورفع العلم الإسرائيلي بعد إزالة علم الأمم المتحدة، واصفًا ذلك بأنه “انتهاك صارخ لحرمة مقر أممي”.

