أخبار مصر

محافظ القاهرة يفتتح مهرجان العسل الثامن (صور)

افتتح د. إبراهيم صابر محافظ القاهرة مهرجان العسل المصرى الثامن بحديقة الحرية بالزمالك بحى غرب القاهرة والذي يستمر فى الفترة من ٢٧ - ٣٠ نوفمبر الجارى.

شهد الافتتاح اللواء إبراهيم عبدالهادي نائب المحافظ للمنطقة الغربية، ومحمد حبيب أمين عام اتحاد النحالين العرب، وعدد من قيادات المحافظة.

 

محافظ القاهرة يفتتح مهرجان الجبن المصري (صور)

محافظ الجيزة يتابع استعدادات انطلاق مهرجان التمور المصرية الثامن 2025

منافذ لبيع العسل والزيوت الطبيعية

 

ومهرجان العسل المصرى الثامن مقام تحت رعاية محافظة القاهرة، ووزارات الصناعة،  والزراعة،  والبيئة،  والاستثمار والتجارة الخارجية،  ومجلس الوحدة الاقتصادية العربية، واتحاد النحالين العرب.

ويشارك فى المهرجان ٦٠ عارضا من مختلف محافظات مصر والدول العربية،  كما يضم المهرجان منافذ لبيع منتجات العسل ومشتقاته، والزيوت الطبيعية،  والتمور.

ويستهدف المهرجان إبراز أعمال تطوير صناعة العسل فى مصر ووضعها على المسار الصحيح الهادف إلى جعل العسل المصرى بأنواعه المختلفة واحدًا من أهم المنتجات التى يمكن التوسع في تصديرها.

وأكد محافظ القاهرة أن الأجهزة التنفيذية بالمحافظة تقدم الدعم الكامل لكافة المبادرات التى تستهدف تطوير الصناعات والحرف اليدوية خاصة فى مجال الغذاء لتوفير السلع الغذائية للمواطنين بأسعار مخفضة وجودة عالية.

ويركز المهرجان على أهمية الغذاء السليم، وفوائد العسل، وأهمية تربية النحل فى احداث التوازن البيئى، وكيفية بدء مشروع منحل صغير.

كما يشكل المهرجان منصة تجارية ممتازة لتبادل الخبرات وتطوير العلاقات التجارية وفتح آفاق جديدة للتسويق والتصدير، حيث شهدت الدورات السابقة زيادة في عدد المشاركين وتنوع المنتجات، مما ساهم في نشر ثقافة العسل والتوعية بجودته.

ويعد المهرجان الذى تشارك فيه تونس كضيفة شرف ملتقًا يجمع النحالين والمنتجين والمستهلكين والخبراء للتعرف على أحدث التقنيات في صناعة النحل.

 

واستعرض محافظ القاهرة خلال جولته أدوات تربية النحل وطرق تعبئة العسل اليدوية والآلية، ونماذج للمناحل التى تعمل بالطاقة الشمسية.

كما التقى محافظ القاهرة خلال الافتتاح بطلاب إحدى المدارس الذين حضروا للمهرجان فى رحلة توعية مدرسية للتعرف على أهمية الغذاء السليم، وفوائد العسل، وأهمية تربية النحل فى إحداث التوازن البيئى، وكيفية بدء مشروع منحل صغير.

ويضم المهرجان معرضًا شاملًا لتذوق وبيع منتجات نحل العسل من مختلف محافظات مصر، إلى جانب معرض متخصص لبيع مستلزمات تربية النحل، كما يقدم المهرجان جلسات نقاشية وندوات متخصصة يقودها نخبة من خبراء نحل، الى جانب المسابقات، وتوزيع الجوائز  للجماهير.

