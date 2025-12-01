الإثنين 01 ديسمبر 2025
سياسة

بحضور محافظ القاهرة، بدء فعاليات الصالون الشهري للجنة الشئون العربية بالصحفيين (صور)

حفل توزيع تأشيرات
حفل توزيع تأشيرات العمرة بنقابة الصحفيين، فيتو
18 حجم الخط

انطلق، منذ قليل، صالون لجنة الشئون العربية والخارجية بنقابة الصحفيين، الذي يأتي تحت عنوان: "معركة الهوية وحماية الثوابت في عالم سريع التغير"، وهو أحد الموضوعات التي تكتسب أهمية متزايدة في ظل التحولات المتسارعة، التي يشهدها العالم، جاء ذلك بحضور دكتور ابراهيم صابر، محافظ القاهرة، وخالد البلشي نقيب الصحفيين، وجمال عبد الرحيم، سكرتير عام النقابة.

 

معركة الهوية 

وقال الإعلامي وليد الحسيني، خلال تقديمه صالون معركة الهوية وحماية الثوابت في عالم سريع التغير بنقابة الصحفيين: تشرفت اليوم بافتتاح الندوة ببعض الأحاديث النبوية الشريفة التي تبرز فضل العمرة ومكانتها، ويسعدني أن أهنئ كل الزملاء الذين كتبت لهم زيارة بيت الله الحرام هذا العام، وأسأل الله أن تكون رحلة موفقة ومليئة بالخير والبركة.

ووجه الحسيني الشكر للكاتب الصحفي  خالد البلشي، نقيب الصحفيين، على دعوته الكريمة، وحرصه الدائم على جمع الجماعة الصحفية  على الخير في مثل هذه الفعاليات المهمة، كما رحب بمحافظ القاهرة، الدكتور إبراهيم صابر، والدكتور أحمد المالكي من علماء الأزهر الشريف، والمنشد محمود هلال، وأبناء الطريقة البرهامية، وتمنى أن يخرج هذا اللقاء بما يفيد الزملاء، وينمي الوعي بقضايا الهوية والثوابت في هذا الوقت المتغير.

تأشيرات العمرة للصحفيين 

وبدأ الحفل بتلاوة آيات من القرآن الكريم، قدم الحفل الإعلامي وليد الحسيني، ومن المقرر أن يشهد الصالون توزيع تأشيرات العمرة للزملاء الصحفيين المشاركين في برنامج العمرة، الذي تنظمه النقابة، إلى جانب مشاركة فضيلة الدكتور أحمد المالكي من علماء الأزهر الشريف لشرح مناسك العمرة للزملاء المشاركين فى عمرة شهر ديسمبر، والمنشد محمود هلال، منشد الشارقة، ومديح لأبناء الطريقة البرهامية لإحياء أجواء الاحتفال بتوزيع تأشيرات العمرة، وتقديم الإعلامى الدكتور وليد الحسيني.

نقابة الصحفيين أخبار محافظة القاهرة إبراهيم صابر محافظ القاهرة الصحفيين

