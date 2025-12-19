عمر كمال يطير إلى دبي لإحياء سهرات رأس السنة

18 حجم الخط

غادر الفنان عمر كمال مطار القاهرة الدولي متوجهًا إلى مدينة دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة، وذلك لبدء جولته الغنائية الخاصة باحتفالات رأس السنة و"الكريسماس"، حيث من المقرر أن يحيي سلسلة من السهرات الضخمة في أرقى الفنادق والوجهات السياحية هناك.

عروض عالمية في "دار الحي"

ويأتي اختيار عمر كمال لإحياء حفلات في دبي تأكيدًا على شعبيته الواسعة في الخليج العربي، حيث أعلنت الجهات المنظمة عن نفاذ تذاكر حفلاته فور طرحها، وسط توقعات بحضور جماهيري غفير من مختلف الجنسيات العربية.

وسيقدم كمال خلال حفلاته باقة من أشهر أغانيه التي حققت ملايين المشاهدات، بالإضافة إلى مفاجآت غنائية يطرحها لأول مرة.

تنسيق مع النقابة قبل المغادرة

وعلى الرغم من تواجد عمر كمال خارج البلاد، إلا أن مصادر مقربة أكدت حرصه على التنسيق مع نقابة المهن الموسيقية في مصر، وسداد كافة الرسوم والتصاريح الخاصة بـ "العمل بالخارج" وفقًا للوائح التي وضعها الفنان مصطفى كامل، لضمان استمرار نشاطه الفني بشكل قانوني سليم.

منافسة عابرة للحدود

وبهذا السفر، يشعل عمر كمال فتيل المنافسة بين نجوم الأغنية المصرية في الخارج، حيث يتزامن تواجده في دبي مع تواجد عدد من النجوم العرب، مما يجعل "دار الحي" وجهة فنية ساخنة ليلة رأس السنة.

ومن المتوقع أن يعود كمال إلى القاهرة فور انتهاء جولته لاستكمال نشاطه الفني وطرح أعماله الجديدة التي سجلها مؤخرًا.

