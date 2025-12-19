حصاد 2025، قائمة الأعمال الدرامية الناجحة والخاسرة

18 حجم الخط

شهد عام 2025 موسما دراميا حافلا بالتجارب المتنوعة والمختلفة، حيث شهد أعمال حققت حضورًا قويًا ونجحت في جذب الجمهور وحازت على إعجاب النقاد وربحت الرهان، وأخرى لم تستطع تحقيق النجاح لأسباب مختلفة.

الأعمال الدرامية الرابحة في 2025.. أبرزها ورد وشوكولاتة

وخلال عام 2025 برزت مجموعة من المسلسلات التي استطاعت حجز مكانها ضمن قائمة الأعمال الأكثر مشاهدة وتفاعلًا، خاصة خلال موسم رمضان، الذي ظل ساحة المنافسة الأبرز للدراما المصرية.

من بين أبرز هذه الأعمال، جاء مسلسل فهد البطل، الذي حقق نسب مشاهدة عالية منذ انطلاق عرضه في رمضان، مستفيدًا من الإيقاع السريع والأحداث المتصاعدة، ما جعله من أكثر الأعمال متابعة خلال الموسم الرمضاني.

كما واصل أشغال شقة 2 نجاح الموسم الأول، ويعد مسلسل النص، بطولة أحمد أمين، من أبرز الأعمال التي حققت نجاحا أيضًا معتمدا على الكوميديا الاجتماعية التاريخية، وسجل مسلسل لام شمسية حضورًا استثنائيًا، بعدما حقق نجاحا كبيرا رغم تناوله قضية شديدة الجرأة، وهي التحرش بالأطفال، حيث أشاد الجمهور والنقاد بجرأة الطرح والمعالجة الدرامية للقضية، كما جاء مسلسل وتقابل حبيب، إلى جانب قلبي ومفتاحه، ضمن قائمة الأعمال الرومانسية الاجتماعية التي لاقت قبولا واسعا.

وبعيدًا عن زحام رمضان، حقق مسلسل 220 يوم، بطولة كريم فهمي، نجاحًا لافتًا، حيث قدم قصة رومانسية مليئة بالأمل، اعتمدت على المشاعر الإنسانية العميقة والبناء الدرامي المتماسك، كما برز مسلسل إقامة جبرية كواحد من الأعمال الجادة الناجحة، خاصة مع تقديم هنا الزاهد في صورة جديدة وغير معتادة، حيث جسدت شخصية قاتلة تعاني من مشكلات نفسية، وهو أداء اعتبره كثيرون نقلة مهمة في مسيرتها الفنية.

وفي السياق نفسه، استطاع مسلسل ما تراه ليس كما يبدو أن يلفت انتباه الجمهور من خلال حكاياته المختلفة، التي قدمت قصصًا متنوعة ومميزة، اعتمدت على عنصر المفاجأة وكسر التوقعات، ما ساهم في تحقيقه صدى إيجابيا بين المشاهدين.

كما حقق مسلسل فات الميعاد نجاحًا ملحوظا خلال فترة عرضه، بعدما سجل نسب مشاهدة مرتفعة، ونجح في أن يكون حديث الناس طوال فترة العرض، بفضل أحداثه المشوقة وتصاعده الدرامي الذي حافظ على اهتمام الجمهور حلقة بعد أخرى.

وانطلق مؤخرًا مسلسل لا ترد ولا تستبدل ولفت الأنظار منذ حلقاته الأولى، بطرحه قضية التبرع بالأعضاء في إطار إنساني مشوق، مع إيقاع سريع وعدد حلقات محدود ساعد على تصاعد الأحداث دون ملل.

كما حقق مسلسل ورد وشوكولاتة حضورًا لافتًا، معتمدًا على دراما مستوحاة من قصة حقيقية وأحداث مكثفة في عشر حلقات فقط، وهو ما جعله نموذجًا ناجحًا لدراما الحلقات القصيرة التي فرضت نفسها بقوة هذا العام، وفي السياق نفسه، استطاع مسلسل ابن النادي أن يحجز مكانه ضمن الأعمال الناجحة، بفضل اعتماده على حبكة رياضية اجتماعية، وإيقاع سريع يناسب طبيعة المشاهدة عبر المنصات الرقمية.

الدراما الخاسرة في عام 2025

على الجانب الآخر في عام 2025، برزت أعمال لم تستطع تحقيق النجاح المنتظر، رغم ما أحاط بها من دعاية أو مشاركة أسماء معروفة بها، لتواجه موجة من الانتقادات الجماهيرية والنقدية، كان أبرز أسبابها ضعف السيناريو وبطء الإيقاع.

من بين هذه الأعمال، جاء مسلسل بريستيج، بعدما تعرض لانتقادات واسعة بسبب مشكلات واضحة في السيناريو، سواء على مستوى بناء الأحداث أو تطور الشخصيات، إلى جانب إيقاعه الذي تم وصفه بالمتذبذب، ما أفقد العمل عنصر التشويق ووضعه في مرمى الانتقادات.

كما واجه مسلسل 2 قهوة انتقادات كبيرة منذ عرض حلقاته الأولى، حيث اعتبره قطاع من الجمهور بطيء الإيقاع، ولم تتوقف الانتقادات عند ذلك الحد، إذ طالت أيضا بطلة العمل، التي تم توجيه لها ملاحظات تتعلق بالأداء، وهو ما أثار جدلًا واسعًا على مواقع التواصل الاجتماعي.

كما واجه مسلسل سيد الناس موجة واسعة من الانتقادات خلال عرضه في شهر رمضان، حيث اعتبره عدد كبير من المتابعين من الأعمال التي اعتمدت على المبالغة في الأداء والصوت العالي والانفعال الزائد في عدد من المشاهد، بالإضافة إلى الإفراط في الجمل التي تعتمد على السجع ما جعله محل جدل مستمر على مواقع التواصل الاجتماعي طوال فترة عرضه.

