بقمصان أندية اللاعبين، الكونغو تكشف عن الصورة الجماعية للفهود قبل أمم أفريقيا

التقط منتخب الكونغو الديمقراطية صورة جماعية مميزة قبل انطلاق منافسات كأس الأمم الأفريقية 2025، ظهر خلالها اللاعبون مرتدين قمصان الأندية التي يمثلونها على مستوى الاحتراف، في رسالة واضحة عن روح الوحدة والتكاتف داخل صفوف «الفهود» بحسب الحساب الرسمي للمنتخب.

منتخب الكونغو يوحّد الصفوف بصورة استثنائية قبل أمم أفريقيا 2025

وحملت الصورة شعارًا معبرًا عن وحدة الصفوف، في إشارة إلى التفاف الجميع حول هدف واحد قبل خوض التحدي القاري المرتقب، وسط أجواء من الحماس والتركيز.

وشهدت الصورة تواجد المهاجم فيستون ماييلي مرتديًا قميص بيراميدز، حيث يتواجد ضمن الحضور القوي للاعبين المحترفين في الدوريات العربية والأوروبية بتشكيلة المنتخب الكونغولي.

وتقام البطولة القارية في المغرب خلال الفترة من 21 ديسمبر الجاري وحتى 18 يناير من العام المقبل، بمشاركة نخبة منتخبات القارة السمراء، وسط طموحات كبيرة لدى «الفهود» للمنافسة بقوة على اللقب وإسعاد جماهيرهم.

وكشفت تقارير إعلامية مغربية، أن 150 قناة عالمية ستقوم بإذاعة مباريات كأس أمم أفريقيا 2025.

150 قناة تنقل أمم إفريقيا

وأفادت صحيفة “المنتخب” المغربية، أن 30 دولة أوروبية ستقوم بنقل مباريات كأس أمم أفريقيا 2025، بجانب الدول الأفريقية الـ 54، كما حصلت 3800 وسيلة إعلامية على اعتماد تغطية مباريات البطولة.

القنوات الناقلة لبطولة أمم إفريقيا حول العالم

وتشمل قائمة القنوات الناقلة عددا من أبرز الشبكات العالمية، من بينها DAZN التي ستبث المنافسات في أوروبا وأمريكا وآسيا، وCanal+ التي تغطي أوروبا وأفريقيا وآسيا، بالإضافة إلى Channel 4 البريطانية، وBand TV البرازيلية، وLa Liga Plus الإسبانية، وSport TV البرتغالية، وZiggo Sport الهولندية، إلى جانب قنوات من إيطاليا وكرواتيا وسلوفينيا واليونان وإيران.

