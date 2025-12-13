الأنبا بقطر يناقش أنشطة أسقفية الخدمات في إيبارشية دير مواس

18 حجم الخط

عقد نيافة الأنبا بقطر أسقف دير مواس ودلجا للأقباط الأرثوذكس لقاء، مع خدام أسقفية الخدمات لمتابعة ملف «حصاد التنمية ٢٠٢٥» بالمجتمعات التنموية التابعة للإيبارشية، وقدم الخدام عرضا للأنشطة التي تم تنفيذها خلال العام.

قدم خدام أسقفية الشباب درعا لنيافة الأنبا بقطر تكريما لدعمه وتشجيعه للخدمة، كما قدم نيافته الشكر لنيافة الأنبا يوليوس الأسقف العام لكنائس مصر القديمة وأسقفية الخدمات العامة.

شارك في اللقاء عدد من الآباء الكهنة المشرفين والخدام الميدانيين بالمجتمعات التنموية.

الأنبا بفنوتيوس يترأس اجتماع كهنة إيبارشية سمالوط

التقى نيافة الأنبا بفنوتيوس مطران إيبارشية سمالوط للأقباط الأرثوذكس، بكهنة إيبارشية سمالوط، وذلك في إطار اجتماعهم الدوري الذي يعقد شهريا.

واستضاف اللقاء الأب القمص إبراهيم رياض كاهن كنيسة السيدة العذراء بالدقي، ومؤسس معهد المشورة بالدقي، حيث قدم محاضرة عن "المثلية الجنسية".

البابا تواضروس يتلقى تقريرا عن الخدمة في إيبارشية برمنجهام بإنجلترا

استقبل قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، في المقر البابوي بالقاهرة، نيافة الأنبا ميصائيل أسقف إيبارشية برمنجهام بإنجلترا.

وقال القمص موسى إبراهيم المتحدث الرسمي باسم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، إن قداسة البابا تواضروس الثاني اطمأن على الحالة الصحية للأنبا ميصائيل، وتابع معه الأحوال الرعوية في إيبارشية برمنجهام بإنجلترا.

البابا تواضروس يتلقى تقريرا عن الخدمة في إيبارشية الوادي الجديد



كما استقبل قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، في المقر البابوي بالقاهرة، نيافة الأنبا أرسانيوس أسقف إيبارشية الوادي الجديد.

وقال القمص موسى إبراهيم المتحدث الرسمي باسم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، إن الأنبا أرسانيوس عرض على قداسة البابا تواضروس الثاني عددًا من الملفات الخاصة بالخدمة في إيبارشية الوادي الجديد.

البابا تواضروس يتلقى تقريرا عن الخدمة في إيبارشية نجع حمادي

استقبل قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، في المقر البابوي بالقاهرة، نيافة الأنبا بضابا أسقف إيبارشية نجع حمادي وتوابعها.

وقال القمص موسى إبراهيم المتحدث الرسمي باسم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية: إن الأنبا بضابا عرض على قداسة البابا تواضروس الثاني بعض الموضوعات الخاصة بإيبارشية نجع حمادي.

البابا تواضروس: النظام والأمانة والرحمة عمود فقري للخدمة



أكد قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، أن نجاح أي عمل في مجال الرعاية الاجتماعية يعتمد على ثلاثة أسس رئيسية، هي النظام والمنظومة والالتزام، والأمانة، والرحمة، مشددًا على أن هذه المبادئ ليست مجرد شعارات نظرية أو كلمات تقال في الاجتماعات، بل هي قواعد عملية يجب أن يلتزم بها كل من يعمل في هذا المجال، سواء كان كاهنًا أو أي مسؤول أو مشارك في تقديم الخدمات للأسر والأفراد.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.