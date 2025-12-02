الأنبا رافائيل يتحدث عن أهمية النمو الروحي في حياة الشباب

18 حجم الخط

شهدت كنيسة السيدة العذراء وماريوحنا الحبيب بباب اللوق عقد الاجتماع الشهري للجامعيين، بحضور نيافة الأنبا رافائيل، الأسقف العام لكنائس قطاع وسط القاهرة.

وتناول نيافة الأنبا رافائيل خلال اللقاء كلمة روحية بعنوان “النمو في الإيمان”، ركز فيها على أهمية النمو الروحي في حياة الشباب، كما حرص على التفاعل والإجابة عن أسئلتهم واستفساراتهم.

واتسم الاجتماع بأجواء من المرح والمشاركة الإيجابية بين الحاضرين، في إطار دعم الكنيسة المتواصل للشباب وتعزيز دورهم داخل المجتمع الكنسي.

4 أساقفة يشاركون في حفل إكليريكية المحرق السنوي

احتفلت الكلية الإكليريكية اللاهوتية بدير المحرق في أسيوط بعيدها السنوي، على مدار يومين، بحضور نيافة الأنبا بيجول أسقف ورئيس الدير ومدير الكلية.

وذلك في إطار استكمال احتفالات الكنيسة القبطية بمرور 17 قرنا على انعقاد مجمع نيقية المسكوني، تضمن الحفل مؤتمرًا علميًّا حول مجمع نيقية، وحاضر فيه مع نيافة الأنبا بيجول أصحاب النيافة: الأنبا توماس مطران القوصية ومير، والأنبا مكاريوس أسقف المنيا، والأنبا فيلوباتير أسقف أبو قرقاص.

الأنبا إيلاريون يرسم 36 شماسا جديدا لكنيسة العذراء بأنطونيادس

صلى نيافة الأنبا إيلاريون أسقف البحيرة للأقباط الأرثوذكس، القداس الإلهي، في كنيسة السيدة العذراء بمنطقة أنطونيادس في مركز كفر الدوار.

وعقب صلاة الصلح صلى نيافة الأنبا إيلاريون صلوات رسامة 16 من أبناء الكنيسة شمامسة في رتبة إبصالتس (مرتل)، و20 آخرين في رتبة أغنسطس (قارئ) للخدمة بالكنيسة ذاتها.

كما وزّع نيافة الأنبا إيلاريون الهدايا على أبناء الكنيسة المشاركين في مهرجان الكرازة 2025.

