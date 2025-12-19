الإسماعيلي يواجه بتروجت الليلة في كأس عاصمة مصر

18 حجم الخط

يحل الإسماعيلي ضيفا على بتروجت في الخامسة مساء اليوم على استاد الكلية الحربية الجولة الثانية من عمر مسابقة كأس عاصمة مصر، في مباراة قوية.

يرغب الفريق البترولي في استمرار انتصاراته بعد الفوز على وادي دجلة بهدفين مقابل هدف في الجولة الأولى.

ويعيد سيد عيد المدير الفني لفريق بتروجت الثنائي حامد حمدان وهادى رياض لتشكيل الفريق البترولي أمام الإسماعيلي، بعد مشاركتهما في التدريبات بعد انتهاء مهمتهما مع منتخبي فلسطين ومصر في البطولة العربية التي خرج منها الثنائي.

فيما يتطلع الإسماعيلي إلى تحقيق الفوز لتعويض الخسارة من الجونة بنتيجة 1-3 في الجولة الأولى، حيث استقر ميلود حمدي المدير الفني للإسماعيلي إعادة الثنائي مروان حمدي وحاتم سكر لقائمة مباراة الفريق أمام بتروجت، على أمل الاستعانة بهما في تلك المواجهة.

وعاد مروان حمدي لتدريبات الإسماعيلي الجماعية بعد فترة من الغياب بسبب الإصابة، حيث تعافى من إصابة كسرين في وجه القدم والتي خضع على إثرها لعملية جراحية أبعدته عن الفريق لأكثر من 4 أشهر بعدما تعرض لها خلال مباراة بيراميدز في الموسم الماضي.

جدير بالذكر أن الفرق المشاركة قد قُسمت إلى ثلاث مجموعات على النحو الآتي:

المجموعة الأولى:

الأهلي - سيراميكا - فاركو - طلائع الجيش - إنبي - غزل المحلة - المقاولون العرب.

المجموعة الثانية:

بيراميدز - البنك الأهلي - بتروجيت - الجونة - مودرن سبورت - الإسماعيلي - وادي دجلة.

المجموعة الثالثة:

الزمالك - المصري - حرس الحدود - زد إف سي - الاتحاد السكندري - سموحة - كهرباء الإسماعيلية.

