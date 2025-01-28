الثلاثاء 28 يناير 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

مدرب جنوب أفريقيا: مصر التهديد الأكبر لنا في أمم أفريقيا 2025

بروس
بروس

عبر هوجو بروس، مدرب منتخب جنوب أفريقيا، عن ارتياحه للقرعة التي جمعت بينه وبين مصر وزيمبابوي وأنجولا في المجموعة الثانية لكأس الأمم الأفريقية 2025.

مدرب جنوب افريقيا 

يؤكد بروس أن المجموعة ليست سهلة، لكنه يرى أن فرصته كبيرة في العبور للدور التالي. ويقول: إن كل شيء ممكن في الأدوار الإقصائية.

وقال بروس في تصريحاته:  مصر هي التهديد الأكبر لجنوب أفريقيا في المجموعة، ويعتبرها المرشحة للصدارة. 

وأشار إلى أن مصر تمكنت من بناء منتخب قوي وظهرت بشكل رائع في التصفيات، لذلك يعتقد أن الفوز على مصر هو المفتاح لتصدر المجموعة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

أمم أفريقيا 2025 هوجو بروس جنوب أفريقيا كأس الأمم الأفريقية 2025 كاس الأمم الإفريقية مدرب جنوب أفريقيا منتخب جنوب أفريقيا الأمم الأفريقية 2025

مواد متعلقة

نيمار يودع جماهير الهلال السعودي برسالة مؤثرة

وليد الركراكي: الضغوط تحفز المغرب للتتويج بأمم إفريقيا 2025

محمد شريف ينافس محرز على جائزة في الدوري السعودي

مدرب زيمبابوي يحذر من خبرة مصر في أمم إفريقيا 2025
ads

الأكثر قراءة

نتيجه الصف الثالث الإعدادي برقم الجلوس، رابط نتيجة الشهادة الإعدادية بجميع محافظات مصر

إخماد حريق نشب داخل مول شهير في مدينة نصر

تطورات صادمة في مفاوضات محمد صلاح وليفربول

زغلول صيام يكتب: رحيل معلول وقيد عبد الشافي واستمرار شيكا.. الله يرحم خالتي عواطف!!

1652 جنيها لهذا العيار، تراجع جديد في أسعار الذهب اليوم الثلاثاء

أحزاب سياسية ونقابات ترفض مخطط تهجير أهالى غزة (إنفوجراف)

تقرير إسباني: كبار أوروبا لن يتركوا محمد صلاح للدوري السعودي

مبروك على الموليوود، رسالة ساخرة من علاء مبارك على قرار تغيير اسم النيل سينما

منوعات

المزيد

تفكك كواكب خارج المجموعة الشمسية في ظاهرة نادرة

بملابس الهانبوك، المركز الكوري ينظم فعاليات أهلا كوريا لتعزيز التعاون الثقافي مع مصر

موقف بطولي لأم سورية فقدت حياتها من أجل إنقاذ رضيعها (فيديو)

توقعات الأبراج اليوم الثلاثاء 28 يناير 2025، اعرف حظك عاطفيا ومهنيا وصحيا

المزيد

خدمات

المزيد

أحدث أسعار القصدير اليوم الثلاثاء

31.8 ألف دولار سعر طن القصدير في البورصات العالمية اليوم الثلاثاء

تعرف على أسعار النحاس في السوق اليوم الثلاثاء

استقرار سعر السكر اليوم الثلاثاء في الأسواق

المزيد
ads

انفوجراف

أحزاب سياسية ونقابات ترفض مخطط تهجير أهالى غزة (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم تسوس الأسنان في المنام وعلاقته بحل جميع المشاكل

تفسير رؤية الدعاء في المنام وعلاقتها بالفرج القريب وزوال الهموم

ما هو جزاء السرقة في شريعة إخوة يوسف؟ محمد سيد طنطاوي يوضح

المزيد
الجريدة الرسمية