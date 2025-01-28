مدرب جنوب أفريقيا: مصر التهديد الأكبر لنا في أمم أفريقيا 2025

عبر هوجو بروس، مدرب منتخب جنوب أفريقيا، عن ارتياحه للقرعة التي جمعت بينه وبين مصر وزيمبابوي وأنجولا في المجموعة الثانية لكأس الأمم الأفريقية 2025.

مدرب جنوب افريقيا

يؤكد بروس أن المجموعة ليست سهلة، لكنه يرى أن فرصته كبيرة في العبور للدور التالي. ويقول: إن كل شيء ممكن في الأدوار الإقصائية.

وقال بروس في تصريحاته: مصر هي التهديد الأكبر لجنوب أفريقيا في المجموعة، ويعتبرها المرشحة للصدارة.

وأشار إلى أن مصر تمكنت من بناء منتخب قوي وظهرت بشكل رائع في التصفيات، لذلك يعتقد أن الفوز على مصر هو المفتاح لتصدر المجموعة.

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