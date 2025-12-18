كتيبة محترفين، أبرز نجوم كوت ديفوار في أمم أفريقيا 2025

18 حجم الخط

كأس أمم أفريقيا، يتسلح منتخب كوت ديفوار بقيادة إيمرس فايي المدير الفني بقائمة مكونة من 26 لاعبًا، استعدادا للمشاركة في كأس أمم إفريقيا، المغرب 2025.

وشهدت قائمة الأفيال حامل لقب أمم أفريقيا عودة ويلفريد زها صاحب ال33 سنة بعد سنتين من الغياب عن قائمة "الأفيال"، عقب تألقه مع شارلوت إف سي، في الدوري الأمريكي، مسجلًا 10 أهداف ومقدمًا ست تمريرات حاسمة هذا الموسم، واستبعاد سيمون أدينجرا.

أبرز غيابات كوت ديفوار في أمم أفريقيا 2025

ويعد غياب، سيمون أدينجرا، أحد أبرز الاستبعادات بعدما كان، أدينغرا، أحد نجوم كأس أمم إفريقيا 2023، بعدما واجه صعوبة في المشاركة مع ناديه سندرلاند، هذا الموسم، حيث لعب 9 مباريات فقط.

كما سيغيب نيكولاس بيبي، رغم مشاركاته المنتظمة مع نادي فياريال، بالإضافة إلى استبعاد، جيريمي بوجا، كليمنت أكبا، والمدافع ويلفريد سينغو للإصابة.

أبرز لاعبي منتخب كوت ديفوار



ويتسلح منتخب الأفيال بكتيبة من المحترفين في الدوريات الأوروبية الكبرى يتقدمهم أماد ديالو، لاعب مانشستر يونايتد الإنجليزي، وإبراهيم سنجاري، لاعب نوتنجهام فورست الإنجليزي، وعثمان ديوماندي، لاعب سبورتنج لشبونة البرتغالي، وإيفان نديكا، لاعب روما الإيطالي، وإيفان جويساند، لاعب أستون فيلا الإنجليزي.

كما تضم قائمة الأفيال أوديلون كوسونو، لاعب أتالانتا الإيطالي، ويان دياموند، لاعب لايبزيج الألماني، وإيمانويل أجبادو، لاعب وولفرهامبتون الإنجليزي، وجيلا دوي، لاعب ستراسبورج الفرنسي، وفرانك كيسي، لاعب الأهلي السعودي، وبازومانا توريه، لاعب هوفينهايم الألماني، وسيكو فوفانا، لاعب رين الفرنسي، إلى جانب المخضرم سباستيان هالر، مهاجم أوتريخت الهولندي.

26 لاعبًا في قائمة كوت ديفوار في كأس أمم إفريقيا المغرب 2025

حراس المرمى:

يحيى فوفانا (كايركور ريزسبور، تركيا)

محمد كونيه (شارلروا، بلجيكا)

ألبان لافونت (باناثينايكوس، اليونان)

المدافعون:

إيمانويل أغبادو (وولفرهامبتون واندررز، إنجلترا)

وولي بولي (نوتنغهام فورست، إنجلترا)

عثمان ديوماندي (سبورتينغ لشبونة، البرتغال)

غويلا دووي (ستراسبورغ، فرنسا)

غيسلان كونان (جيل فيسنتي، البرتغال)

أوديلون كوسونوو (أتالانتا، إيطاليا)

إيفان نديكا (آس روما، إيطاليا)

كريستوفر أوبيري (إسطنبول باشاك شهير، تركيا)

أرمل زوهوري (أفسي إيبرية 1999، جورجيا)

خط وسط الملعب:

سيكو فوفانا (رين، فرنسا)

جان فيليب غبامين (ميتز، فرنسا)

كريست إيناو أولاي (طرابزون سبور، تركيا)

فرانك كيسي (الأهلي، السعودية)

إبراهيم سانغاري (نوتنغهام فورست، إنجلترا)

جان-ميشيل سيري (ماربور، سلوفينيا)

المهاجمون:

فاكوان بايو (أودينيزي، إيطاليا)

عمر دياكيتي (سيركل بروج، بلجيكا)

عماد ديالو (مانشستر يونايتد، إنجلترا)

يان ديوماندي (لايبزيج، ألمانيا)

سيباستيان هالر (أوترخت، هولندا)

جان فيليب كراسو (باريس إف سي، فرنسا)

بازومانا توري (هوفنهايم، ألمانيا)

ويلفريد زها (شارلوت إف سي، الولايات المتحدة الأمريكية)

الاحتياط:

إيفان جيساند (أستون فيلا، إنجلترا)

بارفايت غياجون (شارلروا، بلجيكا)

ويتواجد منتخب كوت ديفوار في المجموعة الأقوى في كأس أمم أفريقيا رفقة منتخبات الكاميرون والجابون وموزمبيق.

ويستهل منتخب الأفيال مشواره بمواجهة موزمبيق يوم 24 ديسمبر، ثم يواجه الكاميرون في قمة مواجهات دور المجموعات يوم 28 ديسمبر، قبل أن يختتم دور المجموعات بمواجهة الجابون يوم 31 ديسمبر.

وتنطلق بطولة كأس أمم أفريقيا 2025 في المغرب يوم 21 ديسمبر الجاري، وتنتهي في 18 يناير 2026، في دولة المغرب بمشاركة 24 منتخبًا.

وتستضيف 6 مدن مغربية بطولة كأس أمم إفريقيا 2025، وهي: الرباط والدار البيضاء ومراكش وأغادير وفاس وطنجة، وتقام البطولة في المغرب للمرة الأولى منذ عام 1988.

وتقام البطولة بنظام المجموعة حيث تم تقسيم 24 منتخبًا على 6 مجموعات، يتأهل أصحاب المركزين الأول والثاني من كل مجموعة وأفضل 4 منتخبات في المركز الثالث إلى دور الستة عشر.

مجموعات كأس أمم أفريقيا 2025

المجموعة الأولى: المغرب - مالي - زامبيا - جزر القمر.

المجموعة الثانية: مصر - جنوب إفريقيا - أنجولا - زيمبابوي.

المجموعة الثالثة: نيجيريا - تونس - أوغندا - تنزانيا.

المجموعة الرابعة: السنغال - جمهورية الكونغو الديمقراطية - بنين - بوتسوانا.

المجموعة الخامسة: الجزائر - بوروكينا فاسو - غينيا الاستوائية - السودان.

المجموعة السادسة: كوت ديفوار - الكاميرون - الجابون - موزمبيق.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.