الإثنين 15 ديسمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

ثقافة وفنون

مسلسلات رمضان 2026، تجربة زواج فاشلة لـ مي عمر في "الست موناليزا"

الست موناليزا، فيتو
الست موناليزا، فيتو
18 حجم الخط

تواصل الفنانة مي عمر تصوير أحداث دورها في مسلسل الست موناليزا المقرر عرضه خلال سباق رمضان 2026، وتشهد أحداث العمل تجربة زواج فاشلة لبطلة العمل، مما يجعل تدخل في حالة من الاكتئاب.

 

ويعكف القائمون على مسلسل “الست موناليزا” على بناء ديكور شعبي لأبطال العمل داخل منطقة الصليبية، لينتقل له صناع العمل خلال شهر ديسمبر لاستكمال تصوير ما يقرب من 20% من أحداث العمل بداخله.

ويتكون مسلسل الست موناليزا من 15 حلقة فقط بناء على رغبة بطلة العمل الفنانة مي عمر، وهو من تأليف محمد سيد بشير وإخراج محمد علي، وسيعرض على شاشة MBC مصر، ويشارك في العمل كل من: محمود عزب ووفاء عامر وشيماء سيف وأحمد مجدي وجوري بكر. 

ويلعب الفنان محمود عزب خلال أحداث الست موناليزا، شخصية والد مي عمر خلال أحداث العمل المقرر عرضه خلال سباق رمضان 2026، وانتهى المؤلف محمد سيد بشير من كتابة ما يقرب من نصف حلقات العمل.

صناع مسلسل الست موناليزا

ويشارك في بطولة العمل بجانب مي عمر كل من الفنانة شيماء سيف ووفاء عامر، وأحمد مجدي، والعمل من تأليف محمد سيد بشير وإخراج محمد علي، 

وتستعد النجمة مي عمر لتفجير قضية هامة تخص النساء بتوقيع المؤلف محمد سيد بشير، وتقدم مي دور مختلف عما قدمته تمامًا على مدار السنوات الماضية بحبكة درامية ستشعل حماس الجمهور حلقة تلو الأخرى.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الست موناليزا مي عمر مسلسل الست موناليزا أحمد مجدى مسلسلات رمضان 2026

مواد متعلقة

مي عمر ومحمد سامي وليلى علوي وهنا الزاهد يتألقون على ريد كاربت مهرجان البحر الأحمر

بناء ديكور شعبي لـ"الست موناليزا" داخل منطقة الصليبية لتصوير المشاهد المتبقية

محمود عزب والد مي عمر في الست موناليزا

وفاء عامر تعادي مي عمر في الست موناليزا

الأكثر قراءة

موعد مباراة المغرب والإمارات في كأس العرب 2025 والقنوات الناقلة

وزير الزراعة يطلق شراكة موسعة مع المجتمع المدني لمكافحة انتشار كلاب الشوارع

سعر الخضار اليوم، ارتفاع 14 صنفًا أبرزهم الطماطم والبطاطس والليمون بسوق العبور

سيول ورياح وأتربة، تحذير عاجل من طقس الإثنين

يوسف الحسيني: أحمد السقا ميجا ستار حقيقي ومعملش حاجة غلط

النيابة تطلب التحري حول مصرع شخص سقط من الطابق الـ 11 بمدينة نصر

سعر صرف الدولار في بنك السودان المركزي اليوم الإثنين

المغرب والإمارات يتصارعان على تذكرة نهائي كأس العرب 2025

خدمات

المزيد

سعر صرف الدولار في بنك السودان المركزي اليوم الإثنين

سعر الدولار في البنوك المصرية ببداية تعاملات اليوم الإثنين 15-12-2025

سعر الخضار اليوم، ارتفاع 14 صنفًا أبرزهم الطماطم والبطاطس والليمون بسوق العبور

سعر السمك اليوم، البلطي يرتفع 5 جنيهات في سوق العبور

المزيد

انفوجراف

النقل تستعرض مميزات القطار الكهربائي في إنفوجراف

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم ضحك الميت في المنام وعلاقته بالتخلص من المشاكل والهموم

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الإثنين 15 - 12 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان المغرب اليوم الإثنين 15 - 12 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية
ads