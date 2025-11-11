الثلاثاء 11 نوفمبر 2025
ثقافة وفنون

وفاء عامر تعادي مي عمر في الست موناليزا

وفاء عامر، فيتو
وفاء عامر، فيتو
تشارك الفنانة وفاء عامر ضمن أحداث مسلسل الست موناليزا، الذي تعاقدت عليه منذ أيام قليلة، وتظهر بشخصية معادية للفنانة منى عمر ضمن أحداث العمل.

 

ويعكف المؤلف محمد سيد بشير على تحضيرات مسلسل "الست موناليزا" مع النجمة مي عمر، على قدم وساق، استعدادًا للمنافسة بقوة في موسم مسلسلات رمضان 2026.

واجتمع صناع المسلسل بحضور النجمة مي عمر والمؤلف محمد سيد بشير والمخرج محمد علي، والفنانة شيماء سيف ووفاء عامر، وأحمد مجدي، من أجل بروفات وتحديد أبعاد كل شخصية خلال الأحداث، الذي سيكون بمنزلة مفاجأة مدوية للجمهور.

كما تستعد النجمة مي عمر لتفجير قضية هامة تخص النساء بتوقيع المؤلف محمد سيد بشير، وتقدم مي دور مختلف عما قدمته تمامًا على مدار السنوات الماضية بحبكة درامية ستشعل حماس الجمهور حلقة تلو الأخرى، وذلك في إطار اجتماعي على مدار 15 حلقة.

 

واستطاع محمد سيد بسير إنجاز شوطًا كبيرًا في كتابة حلقات المسلسل، استعدادًا لبدء التصوير خلال الأيام القليلة المقبلة.

وفاء عامر الست موناليزا مي عمر مسلسلات رمضان

الجريدة الرسمية