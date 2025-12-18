الخميس 18 ديسمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

صراع رباعي وتفوق مصري، كل ما تريد معرفته عن انتخابات الاتحاد الدولي لكرة اليد

حسن مصطفى، فيتو
حسن مصطفى، فيتو
18 حجم الخط

كرة اليد، تقام صباح يوم الأحد المقبل، انتخابات الاتحاد الدولي لكرة اليد بأحد الفنادق بالعاصمة الإدارية الجديدة، بمشاركة 211 اتحادا أهليا.

وتستقبل القاهرة حاليا الوفود المقرر مشاركتها في انتخابات الاتحاد الدولي لكرة اليد.

ومن المقرر أن تسبق انتخابات الاتحاد الدولي لكرة اليد بـ24 ساعة، انتخابات الاتحاد الأفريقي والاتحاد الآسيوي في القاهرة أيضا.

ويتنافس على رئاسة الاتحاد الدولي لكرة اليد كل من، الدكتور حسن مصطفى الرئيس الحالي، والسلوفيني فرانك بوبيناتش، والألماني جيرد بوتزيك، والهولندي تجارك دي لانج.

ويتولى الدكتور حسن مصطفى رئاسة الاتحاد الدولي لكرة اليد منذ عام 2000 وحتى الآن، ويمتلك حظوظ قوية في الحفاظ على منصبه.

كما تجري الانتخابات أيضا على منصب نائب رئيس الاتحاد الدولي بين الفرنسي فيليب بانا والبحريني علي إسحاقي.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

كرة اليد الاتحاد الدولي لكرة اليد انتخابات الاتحاد الدولي لكرة اليد حسن مصطفى جيرد بوتزيك

مواد متعلقة

بلا هزائم، مشوار ألمانيا والنرويج قبل نهائي بطولة العالم لسيدات كرة اليد

كرة اليد، مدرب منتخب السيدات يقدم تقريرا فنيا عن المشاركة في المونديال

موعد مباراة ألمانيا والنرويج بنهائي بطولة العالم لسيدات كرة اليد

بـ3 هزائم، منتخب سيدات كرة اليد يسجل مشاركة باهتة في المونديال

الأكثر قراءة

شاهد، فرحة لاعبي منتخب المغرب بعد الفوز بكأس العرب

نهائي كأس العرب، المغرب يتقدم على الأردن 0/1 في الشوط الأول

نهائي كأس العرب، علوان يسجل هدف الأردن الثاني في مرمى المغرب

حريمات أفضل لاعب في كأس العرب 2025

"الوطنية للانتخابات" تعلن أسماء المرشحين بجولة الإعادة للمرحلة الأولى لـ30 دائرة انتخابية ملغاة بحكم قضائي

سلوى عثمان تكشف طبيعة دورها في "أب ولكن"

المغرب يحرز هدفا عالميا في مرمى الأردن بنهائي كأس العرب (فيديو)

نهائي كأس العرب، المغرب والأردن يتعادلان 2/2 ويتجهان لشوطين إضافيين

خدمات

المزيد

أسعار الخردة في الأسواق المحلية مساء اليوم الخميس (آخر تحديث)

سعر الين الياباني أمام الجنيه في البنك المركزي مساء اليوم الخميس

أسعار القصدير بالبورصات العالمية اليوم الخميس

ارتفاع الردة وانخفاض الذرة المستوردة، أسعار الأعلاف والحبوب في الأسواق

المزيد

انفوجراف

دخلت الفن صدفة وزوجها أطلق عليها «أبو علي».. الحريق ينهي حياة بطلة «اللي بالك بالك» نيفين مندور (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مفتي الجمهورية يوضح فضل اتباع الجنائز عند نزول المطر

هل يأثم من لم يتزوج؟ أمين الفتوى يوضح الحكم الشرعي (فيديو)

دعاء ليلة الجمعة الأخيرة من جمادى الآخرة

المزيد
الجريدة الرسمية
ads