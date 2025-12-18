صراع رباعي وتفوق مصري، كل ما تريد معرفته عن انتخابات الاتحاد الدولي لكرة اليد

18 حجم الخط

كرة اليد، تقام صباح يوم الأحد المقبل، انتخابات الاتحاد الدولي لكرة اليد بأحد الفنادق بالعاصمة الإدارية الجديدة، بمشاركة 211 اتحادا أهليا.

وتستقبل القاهرة حاليا الوفود المقرر مشاركتها في انتخابات الاتحاد الدولي لكرة اليد.

ومن المقرر أن تسبق انتخابات الاتحاد الدولي لكرة اليد بـ24 ساعة، انتخابات الاتحاد الأفريقي والاتحاد الآسيوي في القاهرة أيضا.

ويتنافس على رئاسة الاتحاد الدولي لكرة اليد كل من، الدكتور حسن مصطفى الرئيس الحالي، والسلوفيني فرانك بوبيناتش، والألماني جيرد بوتزيك، والهولندي تجارك دي لانج.

ويتولى الدكتور حسن مصطفى رئاسة الاتحاد الدولي لكرة اليد منذ عام 2000 وحتى الآن، ويمتلك حظوظ قوية في الحفاظ على منصبه.

كما تجري الانتخابات أيضا على منصب نائب رئيس الاتحاد الدولي بين الفرنسي فيليب بانا والبحريني علي إسحاقي.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.