بـ3 هزائم، منتخب سيدات كرة اليد يسجل مشاركة باهتة في المونديال

كرة اليد، أنهى المنتخب الوطني لكرة اليد سيدات، مشاركته في منافسات دور المجموعات ببطولة العالم، لمقامة خلال الفترة من 26 نوفمبر الجاري وحتى 14 ديسمبر المقبل، بتنظيم مشترك بين هولندا وألمانيا.

وفشل المنتخب الوطني في التأهل للدور الرئيسي من بطولة العالم، بعد خسارة المواجهات الثلاثة التي خاضها في دور المجموعات أمام منتخبات النمسا وهولندا والأرجنتين.

وتحول منتخب مصر للعب على تحديد المراكز من الـ25 وحتى الـ32، بعد خروجه من دور المجموعات بـ3 هزائم ورصيد خالي من النقاط.

وكان المنتخب الوطني قد خسر مباراته الأولى أمام منتخب النمسا بنتيجة (20-29)، قبل أن يخسر المباراة الثانية أمام منتخب هولندا بنتيجة (15-37)، وخسر أيضا المباراة الثالثة أمام منتخب الأرجنتين بنتيجة (14-27).

وأسفرت القرعة عن وقوع المنتخب الوطني في مجموعة تضم منتخبات: النمسا وهولندا والأرجنتين.

قائمة منتخب سيدات كرة اليد

وتضم قائمة منتخب سيدات كرة اليد في بطولة العالم كلًّا من:

حراسة المرمى: مي جمعة - جهاد وائل - جنة نور

صانع الألعاب: مروة عيد - نادين طارق - شروق محمود

الجناح الأيسر: نوران خالد - أمينة هشام

الجناح الأيمن: أمينة عاطف - ملك طلعت

الظهير الأيمن: روان سعيد - يارا هاني - ملك عمرو

الظهير الأيسر: تقى كامل - لوجين أسامة - شهد صفي

لاعب الدائرة: مريم أسامة - فاطمة محمود

كرة اليد المنتخب الوطني لكرة اليد بطولة العالم هولندا النمسا

