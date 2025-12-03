بـ3 هزائم، منتخب سيدات كرة اليد يسجل مشاركة باهتة في المونديال

18 حجم الخط

كرة اليد، أنهى المنتخب الوطني لكرة اليد سيدات، مشاركته في منافسات دور المجموعات ببطولة العالم، لمقامة خلال الفترة من 26 نوفمبر الجاري وحتى 14 ديسمبر المقبل، بتنظيم مشترك بين هولندا وألمانيا.

وفشل المنتخب الوطني في التأهل للدور الرئيسي من بطولة العالم، بعد خسارة المواجهات الثلاثة التي خاضها في دور المجموعات أمام منتخبات النمسا وهولندا والأرجنتين.

وتحول منتخب مصر للعب على تحديد المراكز من الـ25 وحتى الـ32، بعد خروجه من دور المجموعات بـ3 هزائم ورصيد خالي من النقاط.

وكان المنتخب الوطني قد خسر مباراته الأولى أمام منتخب النمسا بنتيجة (20-29)، قبل أن يخسر المباراة الثانية أمام منتخب هولندا بنتيجة (15-37)، وخسر أيضا المباراة الثالثة أمام منتخب الأرجنتين بنتيجة (14-27).

وأسفرت القرعة عن وقوع المنتخب الوطني في مجموعة تضم منتخبات: النمسا وهولندا والأرجنتين.

قائمة منتخب سيدات كرة اليد

وتضم قائمة منتخب سيدات كرة اليد في بطولة العالم كلًّا من:

حراسة المرمى: مي جمعة - جهاد وائل - جنة نور

صانع الألعاب: مروة عيد - نادين طارق - شروق محمود

الجناح الأيسر: نوران خالد - أمينة هشام

الجناح الأيمن: أمينة عاطف - ملك طلعت

الظهير الأيمن: روان سعيد - يارا هاني - ملك عمرو

الظهير الأيسر: تقى كامل - لوجين أسامة - شهد صفي

لاعب الدائرة: مريم أسامة - فاطمة محمود

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.