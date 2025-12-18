الخميس 18 ديسمبر 2025
محافظ الإسكندرية يستقبل سفير ألمانيا لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك

 استقبل الفريق أحمد خالد حسن سعيد، محافظ الإسكندرية، بمكتبه اليوم، يورجن شولتس سفير دولة ألمانيا الاتحادية لدى مصر، وذلك لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك وتقديم الدعم المتبادل على كافة الأصعدة الاقتصادية والثقافية.

جيش الاحتلال يتوغل في ريف القنيطرة الجنوبي بسوريا

محافظ الغربية يتابع اللحظات الأخيرة لليوم الثاني لجولة الإعادة لانتخابات النواب 2025 داخل لجان السنطة

 استهل محافظ الإسكندرية اللقاء بالترحيب بجهود الدولة الألمانية، مؤكدًا على عمق العلاقات المصرية الألمانية.

وقدّم المحافظ استعراضًا شاملًا للجهود الألمانية في دعم قطاع التعليم داخل المحافظة، لاسيما الدور المتميز للمدارس الألمانية ومعهد "جوتة"، مثنيًا في الوقت ذاته على الشراكة المثمرة مع الوكالة الألمانية للتعاون الدولي (GIZ) ودورها الفعال في دعم المشروعات التنموية المختلفة بالإسكندرية.

وعلى الصعيد الفني والصناعي، ناقش  المحافظ مع الجانب الألماني سبل الاستفادة من التقدم الرائد في الصناعة.

وعلى الصعيد الاقتصادي، سلط المحافظ الضوء على المشروعات التنموية التي تقام على أرض الإسكندرية، وعلى رأسها مشروعات النقل الكبرى كمترو الإسكندرية وتطوير الترام. كما تم مناقشة استراتيجيات مواجهة تحديات التوزيع الجغرافي للسكان لتحقيق التنمية المستدامة.

من جانبه، وجه السفير الألماني الشكر والتقدير  محافظ الإسكندرية على دعم المحافظة الملموس في مشروع تجديد مبنى المدرسة الألمانية، مشيدًا بالجهود الحثيثة والمستمرة التي تبذلها المحافظة في النهوض بالمجتمع السكندري وتطويره على كافة المستويات.

الفريق أحمد خالد الاسكندرية سفير دولة ألمانيا محافظ الإسكندرية الدولة الألمانية

