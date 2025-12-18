تكريم الدكتور محمد الخشت في ختام مؤتمر «المعتقد والعلم والعقل» بجامعة السوربون

18 حجم الخط

شارك الدكتور محمد الخشت، عضو المجلس العلمي الأعلى لجامعة محمد بن زايد للعلوم الإنسانية ورئيس جامعة القاهرة السابق، بمحاضرة فكرية رئيسة في الجلسة الأولى من المؤتمر الدولي الثالث «المعتقد والعلم والعقل»، الذي نظمه المعهد الفرنسي للدراسات الإسلامية وجامعة محمد بن زايد للعلوم الإنسانية، والمنعقد في جامعة السوربون بباريس.

وجاء انعقاد المؤتمر تحت رعاية الدكتور خليفة الظاهري، مدير جامعة محمد بن زايد للعلوم الإنسانية، والدكتور كلوديو غلديريزي، رئيس المعهد الفرنسي للدراسات الإسلامية، وبحضور الدكتور فيليب باتيست، وزير التعليم العالي والبحث والفضاء الفرنسي، إلى جانب مشاركة نخبة من الأكاديميين والباحثين الدوليين المتخصصين في الفلسفة والعلوم الإنسانية.

وفي الجلسة الختامية للمؤتمر، تم تكريم الدكتور محمد عثمان الخشت بشهادة تقدير، نوهت بأن محاضرته جاءت بمستوى علمي رفيع. وقال البروفيسور بيير كاي، مدير المعهد الفرنسي للدراسات الإسلامية، خلال التكريم، إن تقديم الشهادة جاء في قاعة «ميشيل ديو»، مؤسس المعهد، تعبيرًا عن التقدير العميق لمسيرته العلمية والجهود التي يبذلها.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.