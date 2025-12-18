الخميس 18 ديسمبر 2025
خارج الحدود

جيش الاحتلال يتوغل في ريف القنيطرة الجنوبي بسوريا

 قالت وسائل إعلام سورية، مساء اليوم الخميس، إن جيش الاحتلال الإسرائيلي يتوغل في ريف القنيطرة الجنوبي وسط تجريف واسع للأراضي.

 

نتنياهو يبلغ واشنطن بتغيير فريق التفاوض مع سوريا

 وأمس، أفاد موقع «أكسيوس» نقلًا عن مصادر مطلعة، أن رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أبلغ المبعوث الأمريكي الخاص توم باراك بعزمه تعيين ممثل إسرائيلي جديد ليتولى ملف المفاوضات مع سوريا، في إشارة إلى تحرك سياسي جديد قد يعيد ترتيب قنوات الاتصال غير المباشرة بين الجانبين.

 

تحرك إسرائيلي بشأن سوريا يعكس مراجعة للآليات التفاوضية القائمة

ويأتي هذا التوجه في إطار مراجعة إسرائيل لآليات التفاوض السابقة، وسط تقديرات بأن تغيير الممثل قد يحمل مقاربة مختلفة أو رسائل سياسية جديدة، سواء على مستوى الملفات الأمنية أو القضايا الإقليمية المرتبطة بالوضع على الحدود الشمالية لإسرائيل.

 

دور أمريكي محوري في إدارة الاتصالات والتهدئة الإقليمية 


ويؤكد إبلاغ المبعوث الأمريكي بهذه الخطوة استمرار الدور الأمريكي كوسيط رئيسي في أي مسار تفاوضي محتمل بين تل أبيب ودمشق، خاصة في ظل التعقيدات الإقليمية الراهنة، ومساعي واشنطن للحفاظ على قنوات الحوار ومنع أي تصعيد قد يهدد استقرار المنطقة.

