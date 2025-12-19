الجمعة 19 ديسمبر 2025
مراسم استقبال رسمية لـ مصطفى مدبولي لدى وصوله السراي الحكومي بالعاصمة بيروت

رئيس مجلس الوزراء
رئيس مجلس الوزراء
أُقيمت مراسم استقبال رسمية للدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، لدى وصوله صباح اليوم؛ إلى مقر السراي الحكومي، بالعاصمة بيروت، حيث كان في استقباله الدكتور نواف سلام، رئيس مجلس وزراء الجمهورية اللبنانية.

وشهدت مراسم الاستقبال التي جرت في الباحة الخارجية للسراي، مُصافحة وفدي البلدين الرسميين، أعقبها عزف السلامين الجمهوريين لمصر ولبنان، ثم استعراض حرس الشرف.

وحضر مراسم الاستقبال الوفد الرسمي المصري الذي يضم الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، والمهندس محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والمهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، والسفير علاء موسى، سفير مصر لدى لبنان؛ إلى جانب عددٍ من الوزراء اللبنانيين.

 

ويعقد رئيسا وزراء مصر ولبنان، لقاء ثنائيًا، يعقبه جلسة مباحثات موسّعة بحضور وفدي البلدين، لبحث ملفات تعزيز التعاون المشترك والقضايا الإقليمية، ثم إجراء مؤتمر صحفي مشترك.

البترول والثروة المعدنية الفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية المهندس محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة مهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة وزير البترول والثروة المعدنية وزير الكهرباء والطاقة المتجددة

