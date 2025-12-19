مراسم استقبال رسمية لـ مصطفى مدبولي لدى وصوله السراي الحكومي بالعاصمة بيروت

18 حجم الخط

أُقيمت مراسم استقبال رسمية للدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، لدى وصوله صباح اليوم؛ إلى مقر السراي الحكومي، بالعاصمة بيروت، حيث كان في استقباله الدكتور نواف سلام، رئيس مجلس وزراء الجمهورية اللبنانية.

وشهدت مراسم الاستقبال التي جرت في الباحة الخارجية للسراي، مُصافحة وفدي البلدين الرسميين، أعقبها عزف السلامين الجمهوريين لمصر ولبنان، ثم استعراض حرس الشرف.

وحضر مراسم الاستقبال الوفد الرسمي المصري الذي يضم الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، والمهندس محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والمهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، والسفير علاء موسى، سفير مصر لدى لبنان؛ إلى جانب عددٍ من الوزراء اللبنانيين.

ويعقد رئيسا وزراء مصر ولبنان، لقاء ثنائيًا، يعقبه جلسة مباحثات موسّعة بحضور وفدي البلدين، لبحث ملفات تعزيز التعاون المشترك والقضايا الإقليمية، ثم إجراء مؤتمر صحفي مشترك.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.