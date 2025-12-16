الثلاثاء 16 ديسمبر 2025
نجيب ساويرس: تخارج الحكومة يجب أن يكون كاملا من كل القطاعات وليس العقار فقط

نجيب ساويرس، فيتو
نجيب ساويرس، فيتو
 قال رجل الأعمال المهندس نجيب ساويرس على هامش المؤتمر السنوى السابع لجريدة "حابي": تخارج الحكومة يجب أن يكون كاملا وشاملا من جميع القطاعات وليس العقارى فقط.

وتابع ساويرس: أن استمرار الدولة كمنافس مباشر للقطاع الخاص يمثل عائقا حقيقيا أمام الاستثمار والنمو.

دور الحكومة هو التنظيم والرقابة وليس المنافسة 

وأضاف ساويرس: دور الحكومة هو التنظيم والرقابة وتوفير البيئة المناسبة للاستثمار، مش المنافسة، لما الحكومة تدخل تنافس القطاع الخاص، الاستثمار بيتراجع والفرص بتضيع. 

تنافسية الاقتصاد المصرى 

تحت عنوان “تنافسية الاقتصاد المصرى، العد التنازلي لأهداف 2030”، انطلقت فعاليات المؤتمر السنوي السابع لجريدة «حابي»، حيث يشهد المؤتمر حضورا رفيع المستوى يضم: الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، وأحمد كجوك وزير المالية، والمهندس محمد شيمي وزير قطاع الأعمال العام، والدكتور محمد فريد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، وحسام هيبة رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، والدكتور إسلام عزام رئيس البورصة المصرية، إلى جانب المهندس نجيب ساويرس رئيس مجلس إدارة أوراسكوم للاستثمار القابضة، ولفيف من رجال الأعمال وقادة القطاع الخاص.

تحسين مناخ الاستثمار وتعزيز قدرة الاقتصاد المصرى 

وتناولت جلسات المؤتمر عددا من الملفات المحورية، في مقدمتها سبل تحسين مناخ الاستثمار، ورفع تصنيف مصر في المؤشرات والتقارير الدولية المعنية ببيئة ممارسة الأعمال، إلى جانب مناقشة آليات تنويع مصادر الدخل، وتعزيز قدرة الاقتصاد المصري على توليد فرص العمل، ودفع معدلات النمو المستدام.

كما يركز المؤتمر على بحث فرص تعزيز الاستثمار المحلي وزيادة تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر، من خلال إصلاحات هيكلية وسياسات مالية واستثمارية داعمة، بما يسهم في تسريع وتيرة تحقيق مستهدفات رؤية مصر 2030.

 ويعد مؤتمر «حابي» السنوي أحد أبرز الفعاليات الاقتصادية على الساحة المصرية، لما يوفره من منصة حوارية تجمع صناع القرار مع ممثلي مجتمع الأعمال والخبراء، لمناقشة القضايا الاقتصادية الأكثر إلحاحا ورسم ملامح المرحلة المقبلة.

