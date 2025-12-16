ساويرس يعلق على اللقاء المؤثر بين سعودي ومُسن مصري عمل معه 40 عامًا (فيديو)

18 حجم الخط

علق رجل الأعمال نجيب ساويرس على اللحظة المؤثرة التي كشف عنها بعض النشطاء، عندما قدم أحد السعوديين إلى مصر، لزيارة مسن مصري كان يعمل معه لمدة 40 عامًا، لكن المسن المصري عاد لمصر وتعرض لوعكة صحية، وكانت لحظة مؤثرة عندما رآه المسن المصري.

لحظة مؤثرة بين مُسن مصري وسعودي بعد 40 عامًا

ويظهر بالمقطع المؤثر مُسن مصري يجهش بالبكاء فرحًا، عندما شاهد الرجل السعودي الذي كان يعمل معه لمدة 40 عامًا، وأخذ يردد باكيًا: "منيع.. منيع"، وهو لا يصدق أنه رأى الشخص الذي كان يعمل معه وانقطعت أخباره عنه بعد عودته لمصر، وتعرضه لوعكة صحية تسببت في بتر قدمه.

علق رجل الأعمال نجيب ساويرس على اللحظة المؤثرة بين المُسن المصري والشخص السعودي قائلًا: "الإنسانية في أحلى صورها".



وجاء تعليق نجيب ساويرس بعد تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو مؤثر لمُسن مصري يجهش بالبكاء عند رؤيته لشخص سعودي يدعى "منيع"، كان يعمل معه لمدة 40 سنة، لكن عندما كبر المسن المصري وأصبح غير قادر على العمل عاد لمصر، وانقطعت أخباره.

لكن النشطاء أكدوا أن الشخص السعودي علم بأن المُسن المصري الذي كان يعمل معه لمدة 40 عامًا أصيب بوعكة صحية، تسببت في بتر ساقه، فقرر يزوره للإطمئنان عليه، وعندما دخل الشخص السعودي على المصري الغرفة، حتى تفاجئ المُسن المصري وأجهش بالبكاء، وأخذه بالأحضان.

بكاء المسن المصري مع السعودي يثير الشجون

أثار المقطع المؤثر في لقاء السعودي والمُسن المصري حالة من الشجن بين نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، حتى أن بعض النشطاء عبروا عن تأثرهم من المشهد، قائلين: "المُسن المصري بكى عند رؤية السعودي وكأنه لا يصدق أنه يمكن أن يراه مرة أخرى، يوم دخل عليه بكى وشدنا بكاؤه، وأيضًا صوت بنات المُسن وهن يقلن: "عمو منيع"، وكأن هناك رابطة قوية لم تنقطع بعودة المسن لوطنه".

مقطع لشخص سعودي اسمه منيع كان مستقدم هالرجل من مصر لمدة 40 سنة، وكان يشتغل معه وبعدها يوم كبر وتعب رجع مصر وانقطعت كل الأخبار ووصله علم انهم بتروا رجلينه فقرر يزوره يا الله يوم دخل عليه كيف بكى وشدني البنات يوم قالوا عمو منيع 😥 pic.twitter.com/qHrBMfWyXJ — هندز | Hind’z 🎙🥈 (@hindz5544) December 15, 2025



وعلقت البلوجر آمال الحسيني، قائلة: "الإنسانية لا تُقاس بالشعارات، بل بالأفعال الصادقة. هذا المقطع يذكّرنا أن الرحمة والوفاء ما زالا بخير هكذا تكون الإنسانية… حب، وفاء، وصدق بلا ضجيج".

وقال البلوجر عودة أبو ردين: "الإنسانية متأصلة في دمك، إما أن تمتلكها أو لا. وتبدأ من المنزل".



