مراسم استقبال رسمية لرئيس مجلس السيادة السوداني بالقاهرة، السيسي والبرهان يستعرضان حرس الشرف

استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، رئيس مجلس السيادة السوداني، وذلك لبحث سبل تسوية الأزمة السودانية، إلى جانب تعزيز ودعم العلاقات الثنائية المتميزة بين البلدين في مختلف المجالات.

السيسي يستقبل الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان

وأجريت بمقر رئاسة الجمهورية بمصر الجديدة مراسم استقبال رسمية  لرئيس مجلس السيادة السوداني كما استعرض الرئيس السيسي والبرهان حرس الشرف.

ووصل رئيس مجلس السيادة الانتقالي السوداني الفريق أول الركن عبد الفتاح البرهان اليوم إلى القاهرة في زيارة رسمية.

الجريدة الرسمية
