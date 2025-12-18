مراسم استقبال رسمية لرئيس مجلس السيادة السوداني بالقاهرة، السيسي والبرهان يستعرضان حرس الشرف

18 حجم الخط

استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، رئيس مجلس السيادة السوداني، وذلك لبحث سبل تسوية الأزمة السودانية، إلى جانب تعزيز ودعم العلاقات الثنائية المتميزة بين البلدين في مختلف المجالات.

السيسي يستقبل الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان

وأجريت بمقر رئاسة الجمهورية بمصر الجديدة مراسم استقبال رسمية لرئيس مجلس السيادة السوداني كما استعرض الرئيس السيسي والبرهان حرس الشرف.

ووصل رئيس مجلس السيادة الانتقالي السوداني الفريق أول الركن عبد الفتاح البرهان اليوم إلى القاهرة في زيارة رسمية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.