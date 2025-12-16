الثلاثاء 16 ديسمبر 2025
اقتصاد

نجيب ساويرس: 50% من تكلفة بناء العقارات فوائد بنكية والركود يضغط على المطورين

 نجيب ساويرس، قال رجل الأعمال المهندس نجيب ساويرس إن نحو 50% من تكلفة إنشاء العقارات في مصر تعود إلى فوائد بنكية، وهو ما يشكل عبئا كبيرا على المطورين العقاريين ويضاعف من الضغوط التي يواجهها القطاع في المرحلة الحالية.

وأضاف ساويرس على هامش المؤتمر السنوى السابع لجريدة “حابي”، أن ارتفاع تكلفة التمويل أصبح أحد أبرز التحديات أمام السوق العقارية، خاصة في ظل تباطؤ حركة البيع.

القطاع العقاري يمر بحالة من الركود خلال الفترة الراهنة

  وأوضح ساويرس أن القطاع العقاري يمر بحالة من الركود خلال الفترة الراهنة، وهو ما انعكس سلبا على قدرة عدد من المطورين على الوفاء بالتزاماتهم المالية تجاه البنوك، لافتا إلى أن استمرار الوضع الحالي قد يزيد من حدة الضغوط التمويلية داخل السوق.

تنافسية الاقتصاد المصرى 

تحت عنوان “تنافسية الاقتصاد المصرى، العد التنازلي لأهداف 2030”، انطلقت فعاليات المؤتمر السنوي السابع لجريدة «حابي»، حيث يشهد المؤتمر حضورا رفيع المستوى يضم: الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، وأحمد كجوك وزير المالية، والمهندس محمد شيمي وزير قطاع الأعمال العام، والدكتور محمد فريد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، وحسام هيبة رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، والدكتور إسلام عزام رئيس البورصة المصرية، إلى جانب المهندس نجيب ساويرس رئيس مجلس إدارة أوراسكوم للاستثمار القابضة، ولفيف من رجال الأعمال وقادة القطاع الخاص.

تحسين مناخ الاستثمار وتعزيز قدرة الاقتصاد المصرى 

وتناولت جلسات المؤتمر عددا من الملفات المحورية، في مقدمتها سبل تحسين مناخ الاستثمار، ورفع تصنيف مصر في المؤشرات والتقارير الدولية المعنية ببيئة ممارسة الأعمال، إلى جانب مناقشة آليات تنويع مصادر الدخل، وتعزيز قدرة الاقتصاد المصري على توليد فرص العمل، ودفع معدلات النمو المستدام.

كما يركز المؤتمر على بحث فرص تعزيز الاستثمار المحلي وزيادة تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر، من خلال إصلاحات هيكلية وسياسات مالية واستثمارية داعمة، بما يسهم في تسريع وتيرة تحقيق مستهدفات رؤية مصر 2030.

 ويعد مؤتمر «حابي» السنوي أحد أبرز الفعاليات الاقتصادية على الساحة المصرية، لما يوفره من منصة حوارية تجمع صناع القرار مع ممثلي مجتمع الأعمال والخبراء، لمناقشة القضايا الاقتصادية الأكثر إلحاحا ورسم ملامح المرحلة المقبلة.

