الخميس 18 ديسمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

تجديد حبس 6 أشخاص بتهمة التعدي على ربة منزل وزوجها في السلام

محكمة، فيتو
محكمة، فيتو
18 حجم الخط

قرر قاضي المعارضات بمحكمة جنح السلام تجديد حبس 6 أشخاص بتهمة التعدي بالضرب علي ربة منزل وزوجها مما أسفر عن إصابتهما بإصابات متفرقة في مشاجرة نشبت بينهما وبين جيرانهما بسبب تركيب كاميرات المراقبة أمام محل عملهم بدائرة قسم شرطة السلام 15 يوما على ذمة التحقيق. 

تجديد حبس 6 أشخاص بتهمة التعدي بالضرب علي ربة منزل وزوجها

واتهم المجني عليهما المتهمين بالتعدي عليهما وضربهما ومنعهما بالقوة من تركيب كاميرات مراقبة أمام الكافيه ملكهم خوفا من تصويرهم أثناء ارتكابهم أفعالا غير قانونية.  

وجاء في التقرير الطبي للسيدة أنها مصابة بجرح قطعي بالذراع الأيسر، وكدمات متفرقة بالجسم، وأصيب زوجها (م. إ.) ميكانيكي بجروح متفرقة بالساقين، ويحتاجان إلى فترة علاج تتجاوز الـ 21 يوما.


مشاجرة بسبب كاميرات المراقبة بالسلام


البداية كانت عندما تلقت مباحث قسم شرطة السلام بلاغا من الأهالي يفيد بنشوب مشاجرة بين عدد من الأشخاص بسبب خلاف حول تركيب كاميرات مراقبة أمام محل عمل أحد الطرفين، وعلى الفور انتقلت قوة أمنية إلى مكان البلاغ.

وبالفحص والتحري، تبين أن المجني عليهما ميكانيكي وزوجته أثناء قيامهما بتركيب كاميرات مراقبة أمام محل عملهما تعرض لهما جيرانهما، ورفضوا تركيبهما للكاميرات، ونشبت بينهم مشادة كلامية تطورت إلى مشاجرة.

وبإجراء التحريات تبين أن الطرف الثاني، وهم 6 أشخاص قاموا بالتعدي على الطرف الأول، الميكانيكي وزوجته، ثم استلوا أسلحة بيضاء وعصي خشبية وضربوا بها المجني عليهما؛ مما أسفر عن إصابتهما إصابات متنوعة.

تم نقل المصابين إلى مستشفى دار الهلال لتلقي العلاج اللازم والإسعافات اللازمة، وعقب تقنين الإجراءات نجحت قوة أمنية من مديرية أمن القاهرة في ضبط المتهمين.
تحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق مع المتهمين.

وطلبت تحريات المباحث الجنائية حول الواقعة، والتحفظ على الأسلحة المستخدمة واستدعاء شهود العيان لسماع أقوالهم.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

محكمة جنح السلام قسم شرطة السلام النيابة العامة مديرية أمن القاهرة أمن القاهرة اخبار الحوادث اليوم اخبار الحوادث

مواد متعلقة

الأمن يكشف ملابسات فيديو مشاجرة بين الجيران بسبب الضوضاء

سلطة ساندوتش طعمية تشعل مشاجرة تنتهي بجريمة قتل في مطعم بالمنصورة

جروح قطعية، نص التقرير الطبي لحالة زوجين أصيبا في مشاجرة تركيب كاميرات بالسلام

الأكثر قراءة

القنوات الناقلة وموعد مباراة المغرب والأردن في نهائي كأس العرب 2025

موعد مباراة السعودية والإمارات على برونزية كأس العرب والقنوات الناقلة

كأس عاصمة مصر، موعد مباراة الأهلي وسيراميكا

د.مصطفى مدبولي يكتب: الدّيْن بين لحظة الذروة ومسار التصحيح.. كيف تقرأ الدولة عبء اليوم؟

تشكيل الأردن المتوقع ضد المغرب في نهائي كأس العرب

"الست" خارج الصورة

سد النهضة وتسوية الأزمة السودانية تتصدران قمة السيسي والبرهان اليوم بالقاهرة

يحمل هوية الفراعنة، محمد صلاح يخوض أمم أفريقيا بحذاء "الملك المصري"

خدمات

المزيد

ارتفاع الردة وانخفاض الذرة المستوردة، أسعار الأعلاف والحبوب في الأسواق

تعرف على أسعار الخردة في الأسواق مساء اليوم الأربعاء

67.31 جنيه، سعر الدينار الأردني في البنك المركزي المصري

سعر صرف الدولار في البنك المركزي المصري (آخر تحديث)

المزيد

انفوجراف

دخلت الفن صدفة وزوجها أطلق عليها «أبو علي».. الحريق ينهي حياة بطلة «اللي بالك بالك» نيفين مندور (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

في اليوم العالمي للغة العربية، 12 آية تؤكد شرف وعلو منزلة لغة الضاد

تفسير رؤيا البيت القديم في المنام وعلاقته بالتخلص من الهموم

أفضل أدعية الرزق بعد صلاة الفجر

المزيد
الجريدة الرسمية
ads