سلطة ساندوتش طعمية تشعل مشاجرة تنتهي بجريمة قتل في مطعم بالمنصورة

لقي سائق دليفري مقتله بعد تعرّضه لـ طعنة بسلاح أبيض، على يد عامل بالمطعم، بسبب طلبه إضافة “سلطة” على ساندوتش فلافل في مدينة المنصورة بمحافظة الدقهلية.

مصرع سائق دليفري في المنصورة

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الدقهلية بلاغا يفيد بوجود مشاجرة انتهت بجريمة داخل المطعم، وعلى الفور انتقلت قوات الأمن، ليتبيّن مصرع الشاب إبراهيم محمد إبراهيم، متأثرًا بإصابة نافذة في منطقة القلب باستخدام «سكين».

مشاهدة كلامية تنهي حياة عامل دليفري

التحريات كشفت أن المشادة الكلامية تطورت سريعًا إلى اشتباك، أقدم خلاله العامل بالمطعم على الاعتداء على المجني عليه، ليسقط قتيلًا في الحال.

ضبط المتهم وسلاح الجريمة

تم ضبط المتهم والسلاح المستخدم، وإيداع الجثمان في ثلاجة مستشفى المنصورة الدولي، واتخاذ الإجراءات القانونية.

