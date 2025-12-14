جامعة قناة السويس تبحث التعاون الأكاديمي مع المستشار التعليمي للسفارة التركية بالقاهرة

18 حجم الخط

استقبلت جامعة قناة السويس المستشار التعليمي للسفارة التركية بالقاهرة إبراهيم أصلان، في إطار حرص الجامعة على تعزيز علاقات التعاون الأكاديمي والثقافي مع الجامعات والمؤسسات التعليمية الدولية، ودعم برامج تعليم اللغات وتبادل الخبرات بما يخدم العملية التعليمية ويواكب المتغيرات العالمية.

تتطلع الجامعة للتعاون المشترك في المجال الأكاديمي

وخلال اللقاء، رحّب الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس بزيارة المستشار التعليمي التركي، مؤكدًا تطلع الجامعة إلى بحث آفاق أوسع للتعاون المشترك مع الجانب التركي في المجالات الأكاديمية والثقافية، ولا سيما في مجال تعليم اللغة التركية.

جانب من اللقاء بين الجانبين، فيتو

كما وجّه رئيس الجامعة الشكر والتقدير للمستشار الثقافي التركي على إهدائه مكتبة متكاملة لقسم اللغة التركية بكلية الألسن، بما يسهم في دعم العملية التعليمية وإثراء مصادر التعلم أمام الطلاب وأعضاء هيئة التدريس.

ومن جانبه، أعرب المستشار التعليمي للسفارة التركية بالقاهرة إبراهيم أصلان عن سعادته بالتعاون مع جامعة قناة السويس.

مؤكدًا التزام الجانب التركي بدعم قسم اللغة التركية، ومعلنًا وعده بتأسيس معمل صوتيات للغات بالكلية، بما يسهم في تطوير مهارات الطلاب اللغوية وتعزيز كفاءة تعليم اللغات وفق أحدث الأساليب التعليمية.

جانب من الزيارة،فيتو

وتأتي الزيارة في اطار الاستعداد لصياغة مذكرة تفاهم بين الجانبين تتضمن سبل التعاون المشترك.

كما اصطحب الدكتور محمد عبد النعيم نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب والمشرف العام على كلية الألسن، المستشار التعليمي في جولة تفقدية بكلية الألسن، رافقه خلالها الدكتور صفوت عبدالمقصود عميد كلية الألسن السابق، والدكتور وليد شعبان وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتور طارق أبو الميلة وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، والدكتور مصطفى رئيس قسم اللغة التركية، حيث اطلع الوفد على الإمكانات التعليمية والتدريبية بالقسم، وبحث سبل تطويرها بما يخدم الطلاب.

وفي السياق ذاته، أعلن الدكتور محمد عبد النعيم عن استعداد الجانب التركي لتفعيل برامج التبادل الطلابي في مرحلتي الليسانس والدراسات العليا، إلى جانب ترشيح أساتذة متخصصين لتدريس اللغة التركية بكلية الألسن، بما يعزز فرص التفاعل الأكاديمي والثقافي، ويدعم مكانة الكلية كمركز متميز لتعليم اللغات الأجنبية في إطار توجه جامعة قناة السويس نحو الانفتاح والتعاون الدولي.

