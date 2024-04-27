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سياسة

خطر على الأمهات، تحرك برلماني بشأن زيادة معدلات الولادة القيصرية

ارتفاع نسبة الولادات
ارتفاع نسبة الولادات القيصرية في مصر

تقدمت صفاء جابر عيادة، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة، إلى المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس المجلس، موجه إلى وزير الصحة والسكان، بشأن ارتفاع معدلات الولادة القيصرية في مصر بشكل غير مسبوق خلال السنوات الأخيرة.

ارتفاع معدلات الولادة القيصرية في مصر

 وقالت النائبة: يمثل ارتفاع معدلات الولادة القيصرية في مصر، خطرًا حقيقيًا على الأمهات، فوفقًا للإحصائيات الرسمية إن معدلات الولادة القيصرية عالميًا لا تتجاوز 20%، إلا أنها في مصر تجاوزت 70٪ ولا تزال النسبة في ارتفاع عامًا بعد الآخر، وكشف آخر مسح ارتفاع نسبة الولادات القيصرية.

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نتائج المسح الصحي بشأن الولادة القيصرية 

واستشهدت عيادة بنتائج المسح الصحي للأسرة المصرية الصادر عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء التي أظهرت ارتفاع نسبة الولادات القيصرية من (2014-2021)، حيث تشير النتائج إلى أن ثلاث من بين كل أربع سيدات (بنسبة 72.7%) تمت ولادة طفلها الأخير بولادة قيصرية.

ارتفاع نسبة الولادة القيصرية في مصر 

وتابعت: يتضح من النتائج ارتفاع نسبة الولادات القيصرية بصورة واضحة، كذلك ارتفعت معدلات الولادات القيصرية في المناطق الريفية لتصل إلى (69.6%) في 2021، بعد أن كانت (48.1%) في 2014، وبالنسبة للمناطق الحضرية وصلت إلى (77.4%) في 2021، بعد أن كانت (60 %). 

وأرجعت عضو مجلس النواب، أسباب هذه الزيادة إلى نقص ثقافة الصحة الإنجابية في مصر، والتي قد تكون سببًا في ارتفاع نسب الولادة القيصرية، كذلك انتشار ظاهرة التخصيب المجهري، بعد فترة قصيرة من الزواج، والتي تتطلب أن تكون الولادة قيصرية.

وقالت: فضلًا عن المكاسب المادية التي يحققها بعض الأطباء، فالولادة القيصرية أغلى ثمنًا من الولادة الطبيعية، فهي تمكن الطبيب من إجراء العديد من العمليات خلال اليوم الواحد، علاوة على أن الولادة القيصرية تحقق أرباحا عالية للأطباء. 

وتساءلت النائبة عن نتائج تنفيذ المبادرة التي أطلقتها وزارة الصحة  التي يتم العمل فيها على تشجيع الولادة الطبيعية، والبعد عن الولادة القيصرية غير الضرورية.

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