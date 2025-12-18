التضامن تشارك في احتفالية جامعة قنا باليوم العالمي لذوي الهمم

18 حجم الخط

شارك الدكتور محمد العقبي مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي للاتصال الاستراتيجي والمشرف العام على مشروع وحدات التضامن الاجتماعي في احتفالية جامعة قنا باليوم العالمي للأشخاص ذوي الإعاقة.

واستهل مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي زيارته لجامعة قنا بلقاء الدكتور أحمد عكاوي رئيس جامعة قنا، حيث تم استعراض الأنشطة والفعاليات التي تقدمها وحدة التضامن الاجتماعي بجامعة قنا للطلاب والعاملين بالجامعة.

وأوضح الدكتور محمد العقبي أن وحدة التضامن الاجتماعي بالجامعة نجحت في تقديم دعم لـ 2106 طلاب من بين أبناء أسر تكافل وكرامة والأسر المتعثرة في سداد المصروفات الدراسية بما يبلغ قيمته 3.522.079 جنيها خلال العام الجامعي الماضي.

ونقل مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي خلال الاحتفالية التي شهدت حضور الدكتور محمد سعيد نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة،بالغ تحيات وتقدير الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي لطلاب الجامعة، مستعرضا أنشطة ومجالات وحدة التضامن الاجتماعي بالجامعة، والتي تستهدف تعزيز دور الوزارة في خدمة الشباب من طلاب الجامعات وتعزيز الوعي الاجتماعي بين الطلاب وتقديم حزمة من الخدمات المتكاملة للمجتمع الجامعي، وتقدم الوزارة حزمة متنوعة من الأنشطة والفعاليات الجامعية لتعزيز الحماية الاجتماعية والشمول الاقتصادي للطلاب، خاصة الفئات الأولى بالرعاية، شملت التمكين الاقتصادي، التوعية، التدريب، والدعم المباشر، واستفاد منها الآلاف من الطلاب.

وفيما يتعلق بالخدمات التي تقدمها الوزارة للأشخاص ذوي الإعاقة، أكد الدكتور محمد العقبي أن وزارة التضامن الاجتماعي تؤكد أن ملف حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة يحظى بأولوية واضحة في سياساتها وبرامجها، وذلك في ضوء الدستور المصري وقانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة الصادر بالقانون رقم (10) لسنة 2018، مع الحرص على تعزيز التعاون والتكامل مع مختلف الجهات، وفي مقدمتها المؤسسات التعليمية والدينية، وعلى رأسها جامعة الأزهر الشريف، وانطلاقًا من هذا، تمضي وزارة التضامن الاجتماعي في تطوير خدماتها وبرامجها، وقد شهد العامين 2024 و2025 تقدمًا ملموسًا.

وأشار إلى أنه في إطار الحماية الاجتماعية، فيقدم الدعم النقدي "كرامة" لأكثر من 1,3 مليون شخص من ذوي الإعاقة، وتم إصدار ما يقرب من 1.4 مليون بطاقة خدمات متكاملة، ولدينا 561 هيئة تأهيلية تقدم خدمات العلاج الطبيعي، والتخاطب، وتنمية القدرات والمهارات وتعديل السلوك والتكامل الحسي والتأهيل المهني والإقامة الداخلية... وغيرها.

كما تم تنظيم قوافل للاكتشاف والتدخل المبكر وتقديم خدمات عاجلة للحالات الحرجة من خلال فرق التدخل السريع والجمعيات الأهلية الشريكة، فضلًا عن متابعة آلاف الشكاوى سنويًا والعمل على حلها، وتوفير ما يقرب 4500 جهاز تعويضي بالتنسيق مع الجمعيات الأهلية الرائدة، فضلا عن دعم التعليم الدامج من خلال دمج ما يقرب من 600 طالب وطالبة من الصم وضعاف السمع في 13 جامعة مصرية من خلال توفير 83 مترجم لغة إشارة، وكذلك تقديم ما يقرب من 1000 منحة دراسية للطلاب المكفوفين في 19 جامعة حكومية، وتوفير آلاف من أجهزة اللاب توب الناطق لدعم وتمكين فاقدي البصر.

كما تم إطلاق الشبكة القومية لخدمات الأشخاص ذوي الإعاقة "تأهيل" بالتعاون مع وزارتي الاتصالات والعمل لتوفير خدمات التأهيل والتدريب والتوظيف، وتحسين وصول الأشخاص ذوي الإعاقة إلى الفرص المتاحة في سوق العمل، وزيادة الإتاحة من خلال المشاركة في تهيئة 35 محطة مترو أنفاق و15 محطة سكة حديد بالتعاون مع وزارة النقل وبتمويل مشترك بين الوزارتين.

وعقب انتهاء الاحتفالية سلم الدكتور محمد العقبي عددًا من العصا البيضاء للطلاب ذوي الإعاقة البصرية، بالإضافة إلى 11 كرسيا متحركا لذوي الإعاقة الحركية في إطار دعم مشروع وحدات التضامن الاجتماعي بالجامعات للطلاب ذوي الإعاقة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.