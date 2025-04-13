الأحد 13 أبريل 2025
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حوادث

فريق بحث لكشف حقيقة اتهام سائق دليفري للدكتورة هبة قطب بالتشهير به

هبة قطب، فيتو
هبة قطب، فيتو

تكثف قوات البحث الجنائي بمديرية أمن الجيزة جهودها في كشف ملابسات واقعة اتهام سائق دليفيري، الدكتور هبة قطب في محضر رسمي بمباحث الإنترنت بمديرية أمن الجيزة، بالتشهير به وإساءة السمعة.

وذلك من خلال فريق بحث يعمل على جمع التحريات والمعلومات حول الواقعة.

 

كان قد تلقى اللواء أحمد الوتيدي، نائب مدير مباحث الجيزة، إخطارا من اللواء هاني شهراوي مدير المباحث الجنائية، مفاده تحرير شاب  حاصل على بكالوريوس نظم معلومات ومندوب شركة أوبر، محضرا بتضرره من هبة قطب، لقيامها بنشر منشورات على صفحتها المسماة "الدكتورة هبة قطب" مصحوبة بصور خاصة به وبعبارات تشهير وإساءة سمعة.

وقال المبلغ إن خلافا حدث بينه وبينها بسبب شحنة طرد خاص بها طلبت منه توصيله، وأثناء نقل الطرد وسيره بالطريق سقط منه وتلف.

وأضاف الشاب أنه حاول التواصل معها لحل الخلاف وديا لكنها رفضت وشهرت به، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة. 

 

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قوات البحث الجنائي الجيزة محضر رسمي بمديرية أمن الحيزة

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