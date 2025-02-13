الخميس 13 فبراير 2025
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صحة ومرأة

أسرع غداء وبأقل تكاليف، طريقة عمل الشيش طاووق

طريقة عمل الشيش طاووق
طريقة عمل الشيش طاووق

طريقة عمل الشيش طاووق، من طرق عمل الفراخ التي يمكنها أن تكون وسيلة للتوفير في الميزانية، فبدلا من شرائها من المطاعم بأرقام خيالية، اصنعيها بنفسك لأسرتك.

فتعد طريقة عمل الشيش طاووق في البيت، سهلة التحضير وغير مكلفة، وعند مقارنتها بما يباع في المحلات الشهيرة، فقد يكفي سعر سندوتش واحد، في عمل وجبة من الشيش طاووق تكفي لأسرة متوسطة العدد.


مكونات عمل الشيش طاووق:
 

- 1 كيلوجرام أوراك دجاج مخلية ومقطعة إلى مكعبات
- 1 كوب زبادي (لبن)
- 3 ملاعق كبيرة زيت زيتون
- 3 فصوص ثوم مفرومة
- 1 ملعقة صغيرة ملح
- 1 ملعقة صغيرة فلفل أسود
- 1 ملعقة صغيرة بابريكا
- 1 ملعقة صغيرة بهارات دجاج
- 1 ملعقة صغيرة كركم
- عصير ليمونة واحدة
- 2 ملاعق كبيرة خل
- 1 ملعقة كبيرة معجون طماطم

 

شيش طاووق مشوي
شيش طاووق مشوي

طريقة تحضير الشيش طاووق:
 

1. تحضير التتبيلة: 
   - في وعاء كبير، اخلطي الزبادي مع زيت الزيتون، الثوم المفروم، الملح، الفلفل الأسود، البابريكا، بهارات الدجاج، الكركم، عصير الليمون، الخل، ومعجون الطماطم.
   - قومي بخلط جميع المكونات جيدًا حتى تمتزج تمامًا.

2. تتبيل الدجاج:
   - أضيفي مكعبات أوراك الدجاج إلى التتبيلة، وقلبيها جيدًا حتى تتغطى بالكامل.
   - غطي الوعاء واتركي الدجاج يتبل في الثلاجة لمدة 4 ساعات على الأقل، ويفضل تركه طوال الليل للحصول على نكهة أفضل.

3. تجهيز الشيش طاووق:
   - قومي بإدخال مكعبات الدجاج المتبلة في أسياخ الشوي، مع ترك مسافة صغيرة بين القطع لضمان طهيها بشكل متساوٍ.
   - يمكنك إضافة قطع من الفلفل الحلو والبصل بين قطع الدجاج حسب الرغبة.

4. الشوي:
   - سخني الشواية على درجة حرارة متوسطة إلى عالية.
   - اشوي أسياخ الشيش طاووق لمدة 10-15 دقيقة، مع تقليبها بين الحين والآخر حتى تنضج وتتحمر من جميع الجوانب.

5. التقديم:
   - قدمي الشيش طاووق ساخنًا مع الأرز، السلطة، أو الخبز العربي، واستمتعي بوجبة لذيذة وصحية.


طريقة عمل عيش التورتيلا، في البيت للتوفير في الميزانية

خبز التورتيلا
خبز التورتيلا

وحتى يمكنك صنع سندوتشات الشيش طاووق الاحترافية، اصنعي بنفسك عيش التورتيلا في البيت.

ويقدم الشيف محمد شحاتة، طريقة عمل عيش التورتيلا، بخطوات بسيطة ونتيجة مضمونة.

مقادير عمل عيش التورتيلا
2 ونص كوب دقيق
معلقة كبيرة خميرة
معلقة صغيرة سكر
1 ملعقة صغيرة الملح
1 كوب ماء نأخذ منه الكمية المناسبة بالتدريج للعجن
3/4 كوب سمنة سايحة او زبدة سايحة أو زيت 
-
طريقة عمل عيش التورتيلا

ندوب الخميره فى ربع كوب ماء مع معلقة السكر ونتركها عشر دقائق حتى تختمر فى الكوب
نقلب الدقيق مع السمنة جيدا ونضيف عليهم باقى المكونات كلها ونضيف الماء المذوب فيه الخميره وتعجن عشر دقائق، او حتى تصير عجينه متماسكه طريه وبتمط فى ايدينا من غير ما تتشقق
نغطيها بقطعه قماش ونتركها ترتاح حوالى ساعة.
ثم بعد ذلك نكورها كور صغيره نفردها بالمردنة (النشابة) ونسويها على النار فى طاسة تيفال
تنزل على نار عالية لمدة دقيقة ثم نقلل المار لمتوسطة ونقلبها بعد ٣ دقايق على الوجه الاخر.
يمكنك إستخدام خبز التورتيلا مع الشاورما أو تعملوا فيه حشوات كريب أو كاساديا او تاكو مكسيكي.

 

طريقة عمل العيش السوري
 

العيش السوري
العيش السوري

ويمكنك أيضًا عمل العيش السوري في البيت، فتقدم الشيف آسيا عثمان خبيرة الطهي، طريقة عمل العيش السوري في البيت بطريقة سهلة ومضمونة، لتصنعي لأبنائك ألذ سندوتشات شيش طاووق في البيت، للتوفير في الميزانية، وللحفاظ على صحة أبنائك.

مكونات عمل العيش السوري:
خميرة - ملعقتان صغيرتان
سكر - ملعقة كبيرة
ماء دافئ - كوب وربع
دقيق - 3 أكواب ونصف
ملح - نصف ملعقة صغيرة
زيت للقلي - بحسب الحاجة

خطوات عمل العيش السوري
1- في وعاء صغير الحجم، ضعي الخميرة وربع كوب من الماء ثم اخلطي المكونات حتى تتداخل.
2- أضيفي السكر ثم اتركي المكونات جانبًا لحوالى 10 دقائق، حتى تتفاعل الخميرة.
3- أنخلي الملح وكوبان ونصف من الدقيق في وعاء متوسط الحجم، احدثي فجوة في الوسط ثم اضيفي مزيج الخميرة وما تبقى من الماء.
4- أخلطي المكونات بواسطة يديك حتى تتشكّل عجينة متماسكة مع إضافة ما تبقى من الدقيق بالتدريج.
5- ضعي العجينة على سطح صلب ثم ادعكيها لحوالى 10 دقائق حتى تصبح ليّنة.
6- إدهني العجينة بالقليل من الزيت ثم غطّيها واتركيها جانبًا لحوالى ساعتين حتى يتضاعف حجمها.
7- قسمّي العجينة الى كرات صغيرة الحجم ثم افردي كلّ كرة الى دائرة رقيقة السماكة.
8- حمّي الصاج ثم ضعي دوائر العجينة واتركيها حتى تنضج من الجهة الأولى.
9- إقلبي العجينة الى الجهة الثانية حتى تتحمّر ثم قدمي الخبز مباشرة على سفرتك.

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