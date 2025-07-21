طريقة عمل الشيش طاووق بتتبيلة لا تقاوم

طريقة عمل الشيش طاووق، الشيش طاووق من الأكلات الشهيرة التي لها شعبية كبيرة على مستوى العالم وهى عبارة عن قطع دجاج مشوية مع الخضروات.

وطريقة عمل الشيش طاووق، سهلة وبسيطة وغير مكلفة وتتفنن ربات البيوت في طرق تحضيره فى المنزل لإسعاد أفراد الأسرة بدلا من شرائه جاهزا بأسعار عالية.

وتقدم الشيف نورهان القاضى، طريقة عمل الشيش طاووق.

مكونات عمل الشيش طاووق:-

½ كيلو صدور دجاج مخلية ومقطعة مكعبات متوسطة

1 كوب زبادي

3 ملاعق كبيرة عصير ليمون

2 ملعقة كبيرة زيت زيتون أو زيت نباتي

1 ملعقة كبيرة معجون طماطم

3 فصوص ثوم مهروس

1 ملعقة صغيرة بابريكا

1 ملعقة صغيرة كركم

1 ملعقة صغيرة بهارات دجاج أو بهارات مشكلة

½ ملعقة صغيرة قرفة

ملح وفلفل أسود حسب الرغبة

للتقديم:

شرائح بصل وفلفل ألوان وطماطم (اختياري لوضعها مع الدجاج في السيخ)

أرز أبيض أو خبز عربي

سلطة طحينة أو ثومية

طريقة عمل الشيش طاووق:-

في وعاء كبير، اخلطي الزبادي، عصير الليمون، الثوم المهروس، معجون الطماطم، زيت الزيتون، وجميع البهارات.

أضيفي مكعبات الدجاج وقلبي جيدا حتى تغلف التتبيلة كل القطع.

غطي الوعاء وضعيه في الثلاجة لمدة لا تقل عن ساعتين (ويفضل ليلة كاملة لنتائج أفضل).

اغرسي مكعبات الدجاج في أسياخ خشبية (منقوعة بالماء سابقا حتى لا تحترق) أو معدنية، ويمكنك وضع قطع فلفل ألوان أو بصل أو طماطم بين قطع الدجاج لإضافة نكهة وشكل جميل.

اشوي الأسياخ على شواية فحم ساخنة، وقلبيها حتى تنضج وتأخذ لون ذهبي.

أو سخني الفرن على درجة حرارة 200 مئوية، وضعي الأسياخ في صينية، واشويها لمدة 20–25 دقيقة مع التقليب مرة في المنتصف.

أو ضعي القليل من الزيت في مقلاة غير لاصقة، واطهي الأسياخ مع التقليب حتى تنضج وتتحمر.

قدمي الشيش طاووق ساخنا مع الأرز أو الخبز، وبعض البطاطس المحمرة، وسلطة الطحينة أو الثومية.

يفضل نقع الدجاج بالتتبيلة لمدة طويلة ليكتسب نكهة أقوى.

يمكن استبدال الزبادي بالحليب مع القليل من الخل إذا لم يتوفر.

استخدام الفحم أو الشواية يمنح نكهة مدخنة رائعة.

طريقة عمل الشيش طاووق

فوائد الدجاج للصحة

والدجاج لها فوائد عظيمة تدفعنا لتناولها، منها:-

الوقاية من السرطان.

تزويد الجسم بمغذيات لا توجد بكثرة في اللحم الأحمر، مثل: فيتامينات "أ" و"ك" و"د" و"إي".

تزويد الجسم بحصة كبيرة من البروتين لبناء وصيانة العضلات والأنسجة.

تحتوي الدواجن على معادن تقوّي العظام، مثل الكالسيوم والفوسفور، إلى جانب السيلينيوم الذي يحمي من التهاب المفاصل.

لحم الطيور مثل اللحم الأحمر غني بالزنك اللازم للرجل للحفاظ على مستوى هرمون التوستيسترون.

يحتوي لحم الدواجن على فيتامين "ب 5" الذي يساعد على تقليل التوتر وأعراض سن اليأس.

يحتوي كل 28 جرام من صدر الدواجن الخالي من الجلد على غرام واحد من الدهون، لذلك تعتبر صدور الدجاج والديك الرومي وسيلة جيدة لضبط الوزن.

لحم الطيور غني بفيتامين "ب 6" الذي يدعم جهاز المناعة.

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