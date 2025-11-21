التحفظ على كاميرات مراقبة محطة عزبة النخل لكشف ملابسات سقوط بائع أسفل عجلات المترو

18 حجم الخط

تحفظت قوات أمن القاهرة على كاميرات مترو الأنفاق الموجودة بمحطة عزبة النخل لكشف أسباب سقوط عامل أسفل عجلات القطار ووفاته في الحال.

وأشارت التحريات الأولية إلى أن المتوفى تبين أنه بائع وسقط أثناء وقوفه بالقرب من حافة الرصيف، بعدما اختل توازنه مما أدى إلى سقوطه بالتزامن مع مرور القطار، ووفاته في الحال.

وكانت الأجهزة الأمنية وإدارة المترو تلقت بلاغًا بالحادث، وانتقلت قوات الشرطة وفرق الإسعاف إلى موقع المحطة، حيث تم انتشال الجثمان ونقله إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.

وباشرت الجهات المختصة التحقيق في ملابسات الحادث، فيما اتُّخذت الإجراءات اللازمة لضمان انتظام حركة القطارات.

