اتحاد الكرة يتوصل لاتفاق ودي مع فيتوريا لإنهاء أزمة مستحقاته

أنهى مسئولو اتحاد الكرة المصري، اليوم الأزمة القائمة بينه وبين البرتغالي روي فيتوريا المدير الفني السابق لمنتخب مصر الأول لكرة القدم، بشأن مستحقات الخواجة المتبقية طرف الاتحاد بعد فسخ تعاقده من طرف واحد بسبب النتائج السيئة للفراعنة في بطولة أمم افريقيا ٢٠٢٣ التي أقيمت في كوت ديفوار

اتفاق ودي لإنهاء النزاع مع روي فيتوريا

وتوصّل اليوم، في مقر المحكمة الرياضية في لوزان (CAS)، كلٌّ من المدرب روي فيتوريا والاتحاد المصري لكرة القدم إلى اتفاق يُنهي النزاع القائم بينهما،

ويعبّر الطرفان عن شكرهما المتبادل لحرص كل منهما والتزامه بالتوصل إلى هذا الاتفاق، كما يشكر الاتحاد المصري لكرة القدم ويُثني على روي فيتوريا لِما قدّمه من تفانٍ وكفاءة خلال فترة عمله مدربًا للمنتخب الوطني المصري.

الدكتورة يستعين بمحام إيطالي في أزمة فيتوريا

قرر مجلس إدارة اتحاد الكرة، الاستعانة بمحامٍ إيطالي في الدعوى المرفوعة في المحكمة الرياضية الدولية من روي فيتوريا المدير الفني السابق للمنتخب الوطني الأول، وما تضمنته من مطالبات بقيمة عقد المدرب حتى نهايته المنصوص عليها.

جاء ترشيح المحامي الإيطالي من قبل طارق أبو العينين عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة، الذي استغل علاقاته في إيطاليا لترشيح محامٍ مشهور للاستعانة به في قضية روي فيتوريا، من أجل الخروج بأقل الخسائر في تلك القضية.

اتحاد الكرة يحيل ملف شكوى روي فيتوريا للجنة القانونية بالجبلاية

وكان مجلس إدارة اتحاد الكرة قرر في وقت سابق إحالة ملف الدعوى المرفوعة في المحكمة الرياضية الدولية من فيتوريا لمزيد من الاستشارة القانونية وموافاة مجلس الإدارة بالرأي القانونية، وذلك بعد مناقشة تقرير الشئون القانونية بالاتحاد عن القضية وما تضمنته من مطالبات بقيمة عقد المدرب حتى نهايته المنصوص عليها.

فيتوريا يشكو اتحاد الكرة في الفيفا

وأرسل البرتغالي روي فيتوريا، فاكسا لمسئولي اتحاد الكرة، ومنحهم مهلة محددة، من أجل إرسال مستحقاته المتأخرة طرف الجبلاية والمقدرة بـ800 ألف يورو، هي مرتب شهر يناير الماضي إلى جانب الشرط الجزائي المقدر بـ600 ألف يورو.

وبعد تجاهل مجلس اتحاد الكرة السابق برئاسة جمال علام الرد على إنذار فيتوريا، توجه المدير الفني السابق للمنتخب بالفعل إلى الفيفا وقرر مطالبة الاتحاد المصري بقيمة عقده كاملا، خاصة أن مجلس الجبلاية السابق تعاقد معه لمدة أربع سنوات تنتهي بانتهاء كأس العالم 2026.

فيتوريا يصعد شكواه للمحكمة الرياضية

وصعد فيتوريا بالفعل شكواه وقرر اتخاذ الإجراءات القانونية التي تضمن له الحصول على مستحقاته طرف الاتحاد، لاسيما أن مسئولي اتحاد الكرة لم يردوا على الفاكس الذي أرسله خلال المهلة المحددة من قبل المدير الفني السابق للمنتخب.

كان فيتوريا كلف محاميه بالفعل ببدء إجراءات التقدم بشكوى رسمية ضد الاتحاد المصري لكرة القدم أمام لجنة فض المنازعات التابعة لـ الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا، قبل أن يقوم الخواجة بتصعيد الشكوى للمحكمة الرياضية الدولية “كاس”.

