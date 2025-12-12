ياسر ريان: حسام حسن تفادي عواصف كأس العرب بذكاء ويدخل أفريقيا بضغط كبير

18 حجم الخط

أكد الكابتن ياسر ريان، نجم الأهلي ومنتخب مصر السابق، أن قرار الكابتن حسام حسن بالانسحاب من قيادة المنتخب في بطولة كأس العرب لم يكن هروبًا من المسئولية كما ظن البعض، بل كان مؤشرًا لقراءة ذكية للمشهد، خصوصًا مع غياب الجاهزية وتوقع الإخفاق، إلا أن هذه الخطوة - رغم حكمتها - وضعت المدير الفني تحت ضغط مضاعف قبل المحفل القاري المنتظر.

وأوضح ريان، خلال تصريحات تليفزيونية ببرنامج "كل الكلام" الذي يقدمه عمرو حافظ على قناة "الشمس"، أن حسام حسن أدرك مبكرًا أن خوض البطولة العربية بفريق يفتقر للتجانس كان سيُحدث أزمة معنوية ضخمة، وربما كانت ستقوّض استعداداته للبطولة الأهم.

وأضاف: “الكابتن حسام حسن المدير الفني لـ منتخب مصر قرأ المشهد بدري بدري.. ولو كان دخل البطولة وخسر، كانت معنوياته قبل كأس الأمم هتبقى في الأرض، وكان ممكن يفقد السيطرة على الفريق”.

الاحتقان الجماهيري يضع المنتخب تحت النار: “أي إخفاق في أمم أفريقيا يعني زلزالًا إداريًا”

وتابع: رغم أن حسام حسن نجا من الإخفاق في كأس العرب، إلا أن الأداء الضعيف للمنتخب في البطولة - تحت قيادة جهاز فني آخر - فجّر موجة غضب جماهيرية غير مسبوقة، وصلت إلى حد المطالبة بإقالة اتحاد الكرة واللجنة الفنية فورًا. وأشار ريان إلى أن الوضع الحالي يعيد إلى الأذهان ما حدث عقب الخسارة المؤلمة أمام السعودية في كأس القارات بالمكسيك، حين تمت إقالة اتحاد الكرة في اليوم التالي مباشرة.

وحذّر من أن المدير الفني يدخل بطولة أمم أفريقيا في ظل ضغط جماهيري وإعلامي وإداري شديد، مؤكدًا أن أي تعثر -حتى ولو في دور متقدم - قد يترتب عليه إقالة جماعية للمسؤولين، خصوصًا في ظل غياب الثقة بين الجمهور والاتحاد الحالي.

أزمة الجاهزية تضرب صفوف المنتخب: “لاعـبون أساسيون لا يشاركون في أنديتهم”

وكشف ريان عن أن أكبر تحدٍ يواجه حسام حسن يتعلق بغياب الجاهزية الفنية والبدنية لعدد من اللاعبين الأساسيين الذين سيعتمد عليهم في أمم أفريقيا. وأوضح أن إمام عاشور لا يشارك أساسيًا مع ناديه سوى دقائق معدودة، ومصطفى فتحي يمر بفترة من التذبذب وعدم المشاركة المنتظمة، ومحمد صلاح - رغم قيمته الكبرى - لا يشارك بصفة أساسية مؤخرًا مع ليفربول، وهو أمر يثير القلق بشأن حالته الفنية.

وأشار إلى أن البعض يرى أن حسام حسن يحاول اتباع منهج الكابتن محمود الجوهري في التسعينيات، حين اعتمد على مجموعة ثابتة لإيجاد انسجام قوي، لكن ريان شدد على أن الظروف مختلفة. وقال: “جيل الجوهري كان جيل حيتان.. حسام وإبراهيم حسن، وأحمد رمزي، وأسماء تقيلة جدًا. النهاردة الوضع مش كده، مستويات متذبذبة والقدرات الفنية مش زي زمان”.

طموحات الوصول لنهائي افريقيا تصطدم بقراءة الواقع: “الرؤية الفنية الحالية متشائمة للغاية”

وفي تحليل لمسار المنتخب المتوقع بالبطولة الأفريقية، قال ريان إن الرؤية الفنية لا تبدو مبشرة، مؤكدًا أن الوصول إلى النهائي يبدو “بالغ الصعوبة” في ظل المستوى الحالي. وأضاف أن المنتخب، باستثناء بعض العناصر المؤثرة، ليس بعيدًا في المستوى عن المجموعة التي شاركت في كأس العرب وخرجت مبكرًا.

وشدد على أن نقاط القوة الحقيقية تتركز في محمد صلاح ومحمود تريزيجيه باعتبارهما الأكثر قدرة على صناعة الفارق، غير أن لاعبين آخرين مثل حمدي فتحي وإبراهيم عادل — رغم أهميتهم — لا يزالون دون الجاهزية الكاملة.

فرق أفريقيا تتطور بسرعة..والمغرب نموذج للقوة الصاعدة: “المستوى هناك أعلى بسنوات من البطولة العربية”

وأعاد ريان التأكيد على أن الفارق بين مستوى المنتخبات في كأس العرب وأمم أفريقيا هائل، مشيرًا إلى أن منتخبات مثل المغرب تقدمت بسرعة مذهلة، ما يجعل المنافسة أكثر قسوة. وقال إن المنتخب المصري يحتاج إلى معجزة لتناغم العناصر الحالية ورفع الجاهزية البدنية والفنية إلى مستوى يسمح له بمنافسة هذه المنتخبات القوية.

