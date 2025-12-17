منتخب مصر يخوض تدريبات استشفائية بالجيم بعد ودية نيجيريا استعدادًا لأمم أفريقيا

18 حجم الخط

خاض منتخب مصر الأول لكرة القدم، بقيادة حسام حسن، المدير الفني، تدريبات استشفائية بالجيم، بعد خوض ودية مساء أمس الثلاثاء، أمام منتخب نيجيريا، والتي انتهت بفوز الفراعنة بهدفين مقابل هدف، في إطار الاستعداد لبطولة كأس الأمم الأفريقية 2025 والتي تنطلق 21 ديسمبر الحالي بالمغرب.

وتتجه بعثة منتخب مصر، في الخامسة مساء اليوم، إلى المغرب استعدادًا لخوض منافسات بطولة الأمم الأفريقية، حيث يبدأ منتخب مصر مبارياته بمواجهة زيمبابوي يوم 22 ديسمبر، في الجولة الأولى للمجموعة الثانية.

منتخب مصر يستعد لأمم افريقيا

يستعد منتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة حسام حسن، لخوض منافسات بطولة كأس الأمم الأفريقية في نسختها رقم 35، والتي تقام في ضيافة المغرب خلال الفترة من 21 ديسمبر الجاري إلى 18 يناير 2026 بمشاركة 24 منتخبا.

وكانت قرعة بطولة أمم أفريقيا أوقعت منتخب مصر الأول لكرة القدم ضمن المجموعة الثانية في الكان، رفقة منتخبات جنوب أفريقيا وزيمبابوي وأنجولا.

ويقص منتخب مصر شريط مشواره في بطولة أمم أفريقيا بمواجهة منتخب زيمبابوي في الجولة الأولى لحساب المجموعة الثانية.

28 لاعبا قي قائمة مصر بأمم افريقيا

أعلن الجهاز الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم، بقيادة حسام حسن، القائمة النهائية التي سيخوض بها منافسات بطولة كأس الأمم الأفريقية المقررة إقامتها في المغرب.

وجاءت القائمة على النحو التالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي – أحمد الشناوي – مصطفى شوبير – محمد صبحي.

خط الدفاع: محمد هاني – أحمد عيد – رامي ربيعة – خالد صبحي – ياسر إبراهيم – محمد إسماعيل – حسام عبد المجيد – محمد حمدي – أحمد فتوح.

خط الوسط: مروان عطية – حمدي فتحي – مهند لاشين – محمود صابر – محمد شحاتة – إمام عاشور – أحمد السيد “زيزو” – محمود تريزيجيه – إبراهيم عادل – مصطفى فتحي – عمر مرموش – محمد صلاح.

خط الهجوم: مصطفى محمد – صلاح محسن – أسامة فيصل.

