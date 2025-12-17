18 حجم الخط

تتجه أنظار عشاق المستديرة مساء اليوم الأربعاء نحو ملعب “أحمد بن علي” في قطر الذي يحتضن مباراة باريس سان جيرمان ضد فلامنجو في نهائي كأس الإنتركونتيننتال.

وحصل فريق العاصمة الفرنسية على بطاقة المشاركة المباشرة في المباراة النهائية، بصفته حامل لقب دوري أبطال أوروبا، فيما تأهل الفريق البرازيلي بعد الفوز على بيراميدز 2-0 في نصف النهائي.

وجاء التشكيل المتوقع لمباراة باريس سان جيرمان ضد فلامنجو في نهائي الإنتركونتيننتال 2025 كالتالي:



تشكيل باريس سان جيرمان ضد فلامنجو

حراسة المرمى: ماتفي سافونوف.

خط الدفاع: نونو مينديش، ويليام باتشو، إليا زبارني، وارن زائير إيمري.

خط الوسط: جواو نيفيس، فيتينيا، فبيان رويز.

خط الهجوم: برادلي باركولا، جونتشالو راموس، خفيتشا كفاراتسخيليا.

تشكيل فلامنجو ضد باريس سان جيرمان

حراسة المرمى: أوجستين روسي.

خط الدفاع: أليكس ساندرو، ليو بيريرا، دانيلو لويز دا سيلفا، جييرمو فاريلا.

خط الوسط الدفاعي: جورجينيو، ايريك بولجار.

خط الوسط الهجومي: ايفرتون، أراسكايتا، جورج كاراسكال.

خط الهجوم: برونو هنريكي.

موعد مباراة باريس سان جيرمان ضد فلامنجو في كأس الإنتركونتيننتال

وتقام مباراة باريس سان جيرمان ضد فلامنجو في كأس الإنتركونتيننتال 2025 اليوم الأربعاء، 17 ديسمبر 2025، ضمن منافسات المباراة النهائية من البطولة.

ومن المقرر أن تنطلق صافرة البداية بين الفريقين في نهائي كأس القارات للأندية إنتركونتيننتال 2025 عند تمام الساعة 07:00 مساءً بتوقيت القاهرة، 08:00 مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.