شلاتين للثروة المعدنية تزود مستشفى شلاتين المركزي بأجهزة طبية

تواصل وزارة البترول والثروة المعدنية، جهودها لدعم مستشفيات وزارة الصحة والسكان ورفع كفاءة الخدمة الصحية للأهالي بالمناطق النائية.

وأعلنت شركة شلاتين للثروة المعدنية وبالتعاون مع مؤسسة الأورمان عن تزويد مستشفى شلاتين المركزي بعدد من الأجهزة الطبية لدعم الرعاية الصحية، خاصة للأطفال والنساء والتوليد، إلى جانب فحوصات القلب والجراحة والعناية المركزة.

أجهزة تنفس صناعي وجهاز تدفئة لحديثي الولادة

وشملت الأجهزة جهاز تنفس صناعي للأطفال، وجهاز تدفئة لحديثي الولادة، وجهاز موجات فوق صوتية لأمراض النساء والتوليد، وجهاز موجات فوق صوتية للعناية الحرجة، وجهازين للكي الجراحي، وجهاز رسم قلب كهربائي، وجهازين شفاط جراحي متنقل، بالإضافة إلى أربع مراتب هوائية متغيرة الضغط.

