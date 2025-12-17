الأربعاء 17 ديسمبر 2025
نفذته مجموعة حنظلة الإيرانية، تفاصيل عملية الأخطبوط لاختراق هاتف رئيس وزراء الاحتلال الأسبق نفتالي بينيت

نفتالي بينيت، فيتو
عملية الأخطبوط: اختراق هاتف نفتالي بينيت، قال مجموعة قرصنة تابعة للاستخبارات الإيرانية تُدعى «حنظلة » Handal الأربعاء، إنها تمكنت من اختراق الهاتف المحمول لرئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي الأسبق نفتالي بينيت، وأطلقت على العملية اسم «عملية الأخطبوط: اختراق نفتالي بينيت».

عملية الأخطبوط: اختراق هاتف نفتالي بينيت

وقالت مجموعة حنظلة، في بيان موجهة إلى رئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق: «عزيزي نفتالي بينيت، لقد تفاخرْتَ يومًا بأنك منارة في مجال الأمن السيبراني، وقدّمت خبرتك للعالم.. لكن يا للمفارقة، كيف سقط هاتفك آيفون 13 بسهولة في أيدي مجموعة "حنظلة" رغم كل تباهيك وغرورك، لم تكن قلعتك الرقمية سوى جدار من ورق ينتظر من يخترقه».

مجموعة القراصنة حنظلة تتبع المخابرات الإيرانية

وأضافت مجموعة القراصنة حنظلة، وفق ما نقله موقع «واي نت» العبري، أن عملية اختراق هاتف نفتالي بينيت، تعد دليلًا على هشاشة ما وصفوه بـ«الادعاءات الإسرائيلية في مجال التفوق السيبراني»، مؤكدين قدرتهم على الوصول إلى أجهزة وشخصيات رفيعة المستوى.

إيران وإسرائيل، فيتو

ورد نفتالي بينيت على هذه بيان مجموعة حنظلة بالقول: إن «القضية قيد المعالجة من قِبَل الجهات الأمنية والرقمية المختصة»، موضحًا أن «الجهاز المعني غير مستخدم حاليًا».

ولم يصدر حتى الآن أي تأكيد رسمي مستقل يثبت صحة ادعاءات مجموعة «حنظلة»، فيما يأتي هذا التطور في سياق تصاعد المواجهة السيبرانية بين إسرائيل وإيران، التي شهدت خلال السنوات الأخيرة تبادلًا متكررًا للاتهامات بعمليات اختراق وهجمات رقمية متبادلة.

وكانت وسائل إعلام إسرائيلية قد أفادت في وقت سابق من اليوم، أن هاتف رئيس الحكومة السابق، نفتالي بينيت، تعرض لاختراق من قبل مجموعة إلكترونية إيرانية، ما أثار قلق الأجهزة الأمنية الإسرائيلية بشأن تسرب معلومات حساسة

مستشار خامنئي يحذر من خطر كبير يهدد أمن إيران

الصورة الأكثر تداولا في إيران، "نتنياهو" يقف بطابور أمام مخبز بطهران

